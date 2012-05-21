欧洲官员担心银行业困境或导致西方银行自中东欧撤资

路透伦敦5月18日---官员周五指出,欧元区银行业财政新困境可能引发西方的银行母公司急剧自中东欧体质脆弱国家撤出,但为维护增长,必须放缓这个过程.

就在希腊退出欧元区可能损及新兴欧洲银行的疑虑增温之际,欧洲复兴开发银行(EBRD)首度选出非欧元区的英国人担任新总裁.

许多位在非欧元区东欧国家的银行股权,是由西方母公司全数或多数持有;这些西方银行业者为设法修补受主权债危机损害的资产负债表,因而正减少放款.

"金融体系仍然脆弱,仍有极大的必要降低贡杆水平."波兰央行总裁贝尔卡(Marek Belka)在欧洲复兴开发银行年会告诉与会代表.

"这场降低贡杆水平的趋势对外资银行入驻较多的国家可能更危险."

贝尔卡表示,银行减少放款和债务或所谓的去贡杆化是必要的,但其进行的速度和地点必须审慎控管.贝尔卡谴责富裕经济体的决策官员未能控制危机.

欧洲复兴开发银行股东选出英国的Suma Chakrabarti为总裁,取代德国的米罗(Thomas Mirow).

米罗指出,欧洲复兴开发银行倡议的放缓去贡杆化的努力在过去两年发挥了作用,但西方银行外逃的威胁仍在.

"我们正清楚看到,那些耕耘这块区域但未把活动焦点放在中东欧的西方银行,倾向削减计画并出脱资产."他说.

米罗还特别关切有希腊银行业附属公司扮演要角的国家,尤其是保加利亚、罗马尼亚和塞尔维亚最为脆弱.(完)

--编译 张若琪;审校 王冠中

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