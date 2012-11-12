欧盟官员称国际贷款机构基本设定给予希腊宽限两年

独家：通用汽车2018年将生产和测试上千辆无人驾驶汽车--消息
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透布鲁塞尔11月9日电---一名欧盟高层官员指出,国际贷款机构对希腊财政调整路线的所有分析,是基於假设希腊将有额外两年时间达到基本盈余目标,但目前尚未作出正式决定.
"还没有作出任何决定,但我有理由相信,三方贷款机构是根据假设有额外两年时间达到基本盈余/GDP为4.5%,而作出所有报告及财政分析,"该名官员周五称.
这名官员表示,这段额外时间将需要从欧元区获得新融资,但他并未提供具体金额.其他官员稍早估计额外融资需求为300亿欧元.
他并指出,即使欧元区财长不太可能周一作出放行希腊紧急贷款的最後决定,希腊11月16日到期的国库券也不会违约.(完)
--编译 蔡美珍;审校 王冠中
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透底特律2月17日 - 据两名熟悉通用汽车(General Motors)计划的消息人士本周称，该公司计划在从2018年开始，与其共乘关联公司Lyft一道在测试车队中部署上千辆无人驾驶电动汽车。
路透悉尼2月20日 - 亚洲股市周一涨跌互见，全球政治不确定性使市场气氛保持谨慎；美元收复稍早跌幅，本周多位美联储官员将发表讲话。
路透柏林2月19日 - 德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)周日否认他曾说过，如果希腊不能实施经济改革，则该国将不得不退出欧元区。