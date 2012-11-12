欧盟官员称国际贷款机构基本设定给予希腊宽限两年

路透布鲁塞尔11月9日电---一名欧盟高层官员指出,国际贷款机构对希腊财政调整路线的所有分析,是基於假设希腊将有额外两年时间达到基本盈余目标,但目前尚未作出正式决定.

"还没有作出任何决定,但我有理由相信,三方贷款机构是根据假设有额外两年时间达到基本盈余/GDP为4.5%,而作出所有报告及财政分析,"该名官员周五称.

这名官员表示,这段额外时间将需要从欧元区获得新融资,但他并未提供具体金额.其他官员稍早估计额外融资需求为300亿欧元.

他并指出,即使欧元区财长不太可能周一作出放行希腊紧急贷款的最後决定,希腊11月16日到期的国库券也不会违约.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王冠中

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