焦点：欧元贬值油价下跌 欧洲企业获利不再悲观

图中为不同面额的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透巴黎/伦敦10月8日 - 近期欧元汇率和大宗商品价格急剧下跌，料将对苦于抵御经济疲软的欧洲企业带来助力，很快就会打破已经保持了三年半的分析师下修获利预估的局面。

欧洲企业获利两年来一路下滑，而在欧元区经济停滞的情况下，企业要想扭转颓势非常困难；周二数据甚至显示德国工业生产大幅萎缩。

自从2011年初以来的每一个月，股市分析师下调获利预估的欧洲企业数量始终多于上调者，欧元EUR=大幅升值更是强化了这一趋势；今年稍早的欧元升势，令出口商大受打击。

瑞银集团的欧洲股票分析师Nick Nelson近期在一份研究报告中指出，“自从2011年3月以来，平均每个工作日有近100个下修获利预估的个案。”

不过欧元过去五个月巨贬10%，加上原油及铁矿石等大宗商品价格大幅下滑，看来料将打破上述魔咒，让包括空中客车(空中巴士/Airbus)(AIR.PA)、西门子(SIEGn.DE)、法航荷航(AIRF.PA)、巴斯夫(BASFn.DE)及戴姆勒(DAIGn.DE)等企业营收及获利升高。

多位策略师及基金经理表示，自6月中以来的欧元贬值及油价大跌20%的影响，预料仍无法反映在下周开始出炉的第三季财报上，不过这已经促使分析师停止下修业绩预估。

“欧元汇率与企业获利预估修正趋势之间有着非常高的关联性，”德盛安联资产管理欧洲股市联席投资长Joerg De Vries Hippen表示。该公司管理资产规模达3,730亿欧元(4,720亿美元)。

**恢复竞争力**

“2012年至2014年初，欧元稳步上涨，但公司获利预估大降。现在情况则是相反。欧元区GDP约有25%来自欧元区外，其中大部分是美元形式。空中客车等公司的竞争力将大大加强，”De Vries Hippen表示。

空中客车是欧洲对美元最为敏感的公司之一，欧元/美元每波动0.1美元，就意味着该公司年营业利润变化10亿欧元。

据瑞银策略师称，虽然9月是获利预估连续第42个月净下调，但却是2012年6月以来悲观看法最少，部分是由于欧元下跌。

汤森路透Datastream数据显示，在大多欧洲国家，获利预估调降的步伐自4月以来大幅放慢。

平均而言，STOXX Europe 600指数中的公司12个月预期每股盈余(EPS)在过去三个月被下调2.1%，4月止的三个月均值为负4.9%。

“欧元正从巨大阻力变为助力，”亨德森全球投资基金经理Tim Stevenson称，该机构管理着933亿欧元(1,178亿美元)资产。

“不可低估这对欧洲公司的利好。我们今年上半年访问过的公司都指出欧元是重要因素。欧元目前价位让出口商轻松不少。但市场暂时忽视了这点。”

虽然欧元自5月以来走软，但欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E同期下跌4%。

**欧元下跌，企业获利上升**

据分析师和基金经理称，如果欧元下跌10%，将转化成欧洲企业获利3-6%的增幅。

多数分析师预计，随着欧洲央行和美联储货币政策分歧越来越大，欧元可能继续下跌，那么对欧洲企业获利的提振可能也更大。

德意志银行分析师预计，欧元兑美元到2017年降至0.95美元，将转化成企业获利10-19%的升幅。

分析师和基金经理称，汇率和大宗商品价格下跌对第四季获利的影响会更大，盖过经济增长放缓的拖累。

“汇率影响将是第四季的重要主题，”意大利裕信银行(UniCredit)分析师Christian Stocker称。

工业、化工和建筑业还将受益于石油和金属等大宗商品价格下跌。(完)

(编译 张明钧/朱晓军/王丽鑫； 审校 张涛/高琦/艾茂林)

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