欧元有望取得2008年以来最佳12月表现 尽管美国可能升息

图为欧洲央行前总部大楼前的欧元货币符号雕塑。 REUTERS/Kai Pfaffenbach

路透伦敦12月14日 - 就在欧洲央行延长购债计划仅仅两周之后，美国联邦储备委员会(美联储/FED)酝酿进行近十年来首次升息。按照常规观点，欧元应该会走软。

事实却恰恰相反，欧元兑美元本月除以来已上涨4%。尽管市场广泛预期美联储会在周三升息25个基点，但据路透数据显示，欧元兑美元有望录得2008年底以来最佳12月表现。

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12月2日，也即欧洲央行放松货币政策的前一天，美元指数.DXY触及2003年4月以来最高水平。但本月至今已累计下跌2.5%，周二触及六周低位。

欧洲央行的宽松措施不及预期，这是欧元反弹的原因之一。引发投资者降低看空欧元的押注，并解除通过卖出欧元买入高风险、高收益资产的融资交易。

“在欧洲央行的行动力度不及市场预期后，投资者对央行举措似乎采取了更谨慎的立场，”荷兰银行分析师Georgette Boele称。

今年多数时间偏好美元后，许多市场人士亦担心美联储行动力度将不如预期。一些人称，美联储可能暗示将非常缓慢地紧缩货币政策，2016年升息次数较少，而这将降低美元的吸引力。

交易商称，市场目前预计明年美联储至少将升息四次，如果缺少一次，都将使美元在明年底前一直下跌。

另外，对美联储是否升息的焦虑以及油价下跌，过去一周使美国垃圾债市场压力重重。这带动全球股市出现一些波动，部分分析师质疑，在全球经济和通胀前景黯淡的情况下，美联储能否升息。

“美元承压，因在美联储会议前，许多持有大量美元多头仓位的市场参与者都惴惴不安，”德国商业银行外汇策略师Antje Praefcke称。

“总的来说，美联储主席叶伦周三可能暗示升息周期非常缓慢，另外年底前流动性将越加稀疏。”

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