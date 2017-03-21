焦点：大型银行撤回欧元兑美元将跌破平价水准预测

资料图片：2015年3月在维也纳拍摄的天平上的欧元和美元纸币。 REUTERS/Heinz-Peter Bader

路透伦敦3月20日 - 美国银行花旗放弃欧元兑美元将跌破平价的预测，成为最新一家弃守该重要汇价将发生历史性转变长期预测的主要银行。

花旗在周五晚间的一份战略研究报告中把该预测变化发给了客户。之前包括德意志银行在内的主要美元多头也做出修正，上周该行再次推后欧元兑美元跌至0.95美元的时间表。

路透重要的调查数据显示，全球汇市前十大银行如今纷纷被迫大举撤回对欧元很快跌破平价水准的预测。自从美元在2014年底大涨以来，这样的预测相当普遍。

巴克莱和摩根士丹利的分析师均将欧元兑美元的一年后汇价预估从0.95调高至0.99；同时美银美林、法国巴黎银行和高盛等其他美元多头则认为一年后欧元会在1美元或以上。

摩根大通预计年底时欧元在1.15美元，汇丰控股的David Bloom数月来一直预测欧元将反弹至1.10美元或更高。

全球最大外汇交易商花旗的分析师下调了对美元的若干预测，将欧元未来六个月的目标从0.98美元上调至1.04美元。。

花旗举出了多个影响因素，包括有迹象表明美国总统特朗普的财政和税改计划可能延迟、对欧洲央行今年收紧货币政策的预期增高、以及法国反欧元的总统候选人玛琳娜·勒庞(Marine Le Pen)料将败选等等。

“我们的中期预测仍预计美元全面上涨3-4%，10国集团(G10)与新兴市场货币即期汇率之间将有明显分化，”报告称。

欧元兑美元周一连续第四日上涨，至1.0753美元。

**尾部风险**

欧元剩下的一大风险便是，今年选举时间已定或待定的主要国家有可能飞出政治“黑天鹅”。

摩根大通分析师Paul Meggyesi是最不看好美元前景的分析师之一，但他指出法国极右翼候选人勒庞等人有可能改变局面。

美联储上周升息，但未暗示会加快收紧政策步伐，此后美元便逐步下滑。

“我们对情势的发展感到满意。西欧经济增长总的来说似乎正在改善，从欧洲政治不确定性来看，欧元兑美元或许已经见底，”Meggyesi称。

“价格走势确认了我们预期当中的一个重要论点，即美联储升息不足以推动美元走高。”

过去几周分析师再次强调一大因素，即贸易和央行资金逐月都支持欧元走势。

德国庞大的经常帐盈余继续扩大，月度盈余已增至逾300亿欧元，而且数据表明，捷克和瑞士央行每月通过市场干预各自积聚了大约130亿欧元。

周五公布的美国期货市场数据显示，欧元空仓总计仍逾54亿美元，不过处于去年5月以来最低。(完)