欧元区政治动荡打压亚股下跌 摩根大通亏损更添不安气氛

* MSCI亚太除日本外股指跌1%,日经指数持平

* 欧元触及三个半月低位,澳元触及日低

* 中国工业生产数据今日稍晚公布

路透东京5月11日电---周五亚洲股市下跌,引发其他风险资产下跌,因欧元区政治动荡加剧助燃对全球成长的担忧,另外摩根大通大额交易亏损更令人气动荡不安.

MSCI亚太除日本外股指.MIAPJ0000PUS跌1%至近四个月来最低.若以当前水准计算,该指数本周跌幅将超过4%,创去年11月末以来最大单周跌幅.

澳洲股市下跌0.3%,金融股领跌,或录得今年以来最差周度表现.韩国股市.KS11下跌1.2%,金融股表现亦疲弱.

日本股市日经指数.N225周五早盘接近持平.

中国国家统计局周五公布,4月居民消费价格指数(CPI)同比上涨3.4%,涨幅较上月回落.当月工业生产者价格指数(PPI)同比降0.7%.

亚洲市场追随周四晚间美国股指期货的跌势,此前摩根大通(JPM.N)表示,在一项对冲策略失败後,已在交易账本上计入至少20亿美元的交易亏损.

"市场的反应很正确,说着'等等!风险果真比你原先想的还要高,不难想像你和同侪还有其他料想不到的亏损.'而这种情绪会让市场感到不安,"东京对冲基金Symphony Financial Partners共同创办人David Baran说.

"银行业普遍有着更高风险吗?需要的资本超过市场预估吗?这种怀疑可能就是标普指数盘後下跌10点的理由,"他说.

中国数据方面,Baran说,PPI表现不佳,将让投资人更加感受到,欧洲问题正对中国经济产生深远的影响.

欲浏览欧元区债务/GDP比,请点击 (link.reuters.com/gaj28s)

欲浏览美国请领失业金数据,请点击 (link.reuters.com/zuj28s)

欲浏览中国通胀数据,请点击(link.reuters.com/waf95s)

**希腊问题打击欧元**

美国上周初请失业金人数略有下降,缓解了意外疲弱的4月就业报告公布以来有关就业市场正在恶化的担忧.

不过风险偏好仍普遍不振,因为欧元区政治及政策的不确定性日益增强.

欧元兑美元周五跌至三个半月低点1.29050美元,澳元则低见1.0044美元,逼近周三触及的12月20日以来的最低位1.0021.

"中国的工业产出在衡量该国复苏状态及对澳元等货币的影响上,更为重要."巴克莱资本驻东京的首席外汇策略师山本雅文称.

"欧元已反映了希腊组织联合政府的困境,市场目前关注希腊大众是否真的选择退出欧元区.这种不确定性继续将欧元压制在1.30美元之下."他并称,摩根大通的消息或许让投资人更不愿意承接风险.

摩根士丹利在一份报告称,由於各国央行对经济增长的侧重更甚於通胀,实质收益利差在决定汇市方向上更为重要,特别是对於欧元/美元.

报告还称,各种不确定因素可能驱动汇市波动性上升,引发利差交易解除,使美元和日圆上涨.先前央行对全球流动性大量挹注,使波动率处於历史低档.

油市方面,布兰特原油下跌0.7%,跌破每桶112美元;美国原油跌1.2%,至每桶95.96美元.

欧元走低拖累金价,现货金下滑0.4%,报每盎司1,587.46美元.

亚洲信贷市场疲弱,iTraxx亚洲除日本外投资级指数利差走阔4个基点.

在希腊多数选民对以紧缩措施换金融援助投下反对票後,该国迟迟未能组建新政府,导致该国陷入破产和脱离欧元区的危险中.

但欧元区官员周四表示,欧元区国家准备继续为希腊提供资金直至其组建新政府,无论政府是经由周日选举产生还是不得不在下月重新选举.

在欧洲金融稳定机构(EFSF)同意立即向希腊拨付一笔既定的援助资金後,希腊已经摆脱了即刻违约的厄运.

欧盟救助希腊的可能性很高,因目前欧盟是希腊的最大债权人,若希腊违约,则意味着欧元区纳税人将遭受冲击.

西班牙政府和银行业者经过最後艰困谈判後,料将於周五提出最新改革以完成其银行业的整顿.(完)

--编译 田建华/丁琦/李婷仪/张若琪/肖群英;审校 张涛/戴素萍/张明钧/王兴亚

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