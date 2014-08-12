《Kinberley专栏》欧元区与英国利率前景差异或推动欧元兑英镑下跌

图中为不同面额的欧元纸币。 REUTERS/Leonhard Foeger

(本文作者为路透专栏作家，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kinberley; 编译 王丽鑫/杜明霞

路透伦敦8月11日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉上周的讲话，以及英国央行总裁卡尼周三可能不会明说的利率话题，可能在未来几天一道推低欧元兑英镑汇率。

“目前汇率贬值的基本面条件远较以往更为强烈，”德拉吉上周四称，指欧元的外部价值。

“欧洲央行将在较长时间维持目前利率水平，”他在欧洲央行最近一次货币政策会议后称。目前利率水平指的是处于纪录低位的再融资利率0.15%，以及银行隔夜存款利率负0.1%。

卡尼周三将提交英国央行季度通胀报告，料强调英国指标利率终将逐步上调，但不会说明何时。

他也不需要说明。英国利率走向没有疑问，只是时机问题，这与欧洲央行形成鲜明对比。

这明显能推断出，英镑兑欧元势将扳回一些跌幅。今年年初至7月23日，英镑兑欧元涨逾5%，但随后回吐部分涨幅。

欧元兑英镑EURGBP=R至少有空间回落到7月低位0.7871英镑。

**技术面状况**

技术面分析师亦可能得出欧元兑英镑上行空间有限的结论。

欧元兑英镑可能难以升穿55日均线--目前切入位在0.7988英镑，以及日线一目均衡云区底部--目前为0.8005，这两者都略高于周一开盘价0.7986。

如果技术面分析师的结论是欧元兑英镑难以上涨，那么就可能下滑，因为交易商会测试该汇率是否有下行空间。

欧元/英镑的空仓规模，或者更确切地说是感觉其空仓规模较小，亦可能意味着英镑兑欧元有升值空间。

商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的仓位数据显示，交易商仍偏向于做空欧元兑美元，净空仓达到两年来高位128,747口。

不过数据还显示，交易商削减了英镑兑美元多仓，将净多仓从前一周的24,910口降至12,121口。

这表明，欧元/英镑空仓比欧元/美元空仓少很多。显然，有重新买入英镑兑欧元的空间。(完)

(译文审校 张荻/张涛)

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