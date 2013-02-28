冒险意愿减弱令欧元承压 关注亚洲数据

* 欧元和商品货币下跌，美元走强

* 意大利选举和美国自动减支影响人气

* 中国制造业数据是下一焦点

路透悉尼3月1日 - 欧元周五仍承压，意大利政治不确定性以及美国政府减支即将启动打击风险偏好。2月欧元兑美元创九个月来最大单月跌幅。

投资者可能要从周五亚洲公布的数据中获得交投线索，其中包括日本通胀数据、韩国贸易数据以及中国制造业调查数据。若这些数据令人失望，可能进一步打击冒险意愿。

经历了一个因月底布仓导致走势振荡的交易日后，欧元兑美元报1.3057，接近本周稍早创下的七周低点1.3018。若跌破该水准则将关注2013年低点1.2998。

2月欧元兑美元累计下挫约4%，创下九个月来最大单月跌幅。

交易员表示，周四公布的温和通胀数据给予欧洲央行降息空间，而这则进一步削弱欧元的吸引力。

法国巴黎银行策略师Vassili Serebriakov说：“我们的分析师修正了他们的观点，现在预测是欧洲央行将降息25个基点，要么是在下周，要么是在4月。”

他表示，这意味着欧元由此面临下行风险，而法国巴黎银行建议在1.3180处建立欧元/美元多仓，在1.2980处止损。

“不过我们要说，与降低存款利率至负值等其他可能的宽松举措相比，调降再融资利率很可能是对欧元损害最小的作法。”

欧元在本周中段曾获得短暂的喘息，当时相对顺利的意大利公债标售帮助缓和了对该国选举结果仍未打破政治僵局的不安情绪。

但是意大利成功标售公债后的乐观情绪很快消退，因为投资者担心，美国联邦政府机构850亿美元的全面预算缩减将拖累该国经济增长。

国际货币基金组织(IMF)已经表示，如果上述自动减支举措于周五生效，该机构可能调降美国和全球增长预估；其并警告称，美国最大的贸易伙伴将受创最重。

投资者毫不意外地规避商品货币，打压澳元兑美元从接近1.0300的高点跌向1.0200。澳元最新报1.0213美元。

日圆仍表现逊色，上日首相安倍晋三提名倡导采取激进政策的黑田东彦为央行总裁。

美元兑日圆报92.61，继续从本周低点90.85反弹，升向周一所及33个月高点94.77。

但欧元兑日圆反弹势头停滞，报120.90日圆，脱离隔夜高点121.82日圆。(完)

(编译/审校 李爽/王洋/张荻/郑茵)

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