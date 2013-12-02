欧元徘徊高位附近 因欧元区通胀攀升

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 欧元区通胀数据缓和对欧洲央行快将放宽政策的忧虑
* 欧元兑美元触及一个月高位，连涨第三个月
* 美元兑日圆触及六个月高位，11月劲涨4%
路透纽约11月29日 -欧元兑日圆周五接近五年高位，兑美元触及一个月高点，因欧元区经济数据令对欧洲央行将进一步放宽政策的预期降温。
欧元区11月通胀年率攀升至0.9%，略高于分析师原先预期，而另一数据显示欧元区11月失业率出现近三年来首次下降。
分析师表示，这些数据应该足以缓和欧洲央行对通胀偏低的忧虑，且可能促使央行不会早至下周会议上就进一步放宽政策。欧洲央行在本月初意外宣布减息。
“去通胀的压力犹在，不过，欧元区通胀没有继续恶化，这将部份缓和欧洲央行面临的压力，”丰业银行首席汇市策略师CamillaSutton说。
路透数据显示，欧元兑美元盘中高见1.3621美元，此为10月底来最高，之后回落至1.3588美元，日内小幅下滑。
欧元兑日圆基本持稳在139.15日圆，日内高位在139.70日圆，此为雷曼兄弟在2008年底倒闭后的最高。
德国商业银行汇市研究部主管UlrichLeuchtmann说，欧元可能进一步小幅攀升，不过，在下周欧洲央行会议和央行总裁德拉吉的记者会前，任何欧元涨势将受限。他预期，欧元在年底前将保持在1.35-1.36美元。
至于欧元兑日圆，交易商表示，预期欧元在迫近140日圆心理关口时将面临强劲技术阻力。
本月，欧元兑美元可望上涨0.03%，连涨第三个月。欧元兑日圆本月大幅攀升4.2%，可望录得4月来表现最好的一个月。
美元兑日圆触及六个月高位102.60日圆，尾盘升0.1%，报102.41日圆。在11月，美元兑日圆可望录得4.1%涨幅，为1月来最大月度升幅。
分析师预计日圆将继续下跌，因预期日本将保持宽松政策。形成对比的是，美国联邦储备理事会(美联储/FED)预料将开始缩减购债计划，很可能在明年初。
“日圆下行趋势犹在...人们买入日圆的理由不足，除非风险厌恶情绪抬头或股市下跌，”Nordea汇市策略师NielsChristensen说。
欧元兑日圆年内上涨约22%。自欧洲央行在11月7日意外宣布减息后，欧元兑日圆上涨大约6.5%。
一项周五公布的路透调查显示，日本基金经理人的欧元区债券配比升至2011年3月以来最高水准。
周五公布的政府数据显示，日本10月核心消费者物价指数(CPI)较上年同期成长0.9%，升幅创五年新高。此为经济正朝向结束通缩稳步迈进的迹象。
但日本要达到通胀2%的央行目标仍有一条长路要走，暗示日本央行可能需要在明年进一步放宽政策。
“美元兑日圆可进一步上涨...日本需要日圆下跌的趋势，”德国商业银行的Leuchtmann说。
英镑兑美元盘中上升至9月来最高的1.6385美元，英镑兑日圆也触及五年峰值，因英国央行周四意外缩减支撑楼市的刺激计划。
交易商认为，此举证实英国央行对经济前景充满信心，且符合他们对英国央行距离升息更接近一步的预期。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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