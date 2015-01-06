《热点透视》欧元“买在QE成真时” 后市或可逆转胜

图中分别为20元面额的美元及欧元纸币。 REUTERS/Philippe Wojazer

(本文作者为热点透视专栏撰稿人，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Edward Hadas 编译 李婷仪

路透伦敦1月5日 - 欧元跌、美元涨，反映出对两者货币政策的预期，但光这么想似乎忽略了其他层面。

美国国内生产总值(GDP)增幅比大多数发达国家贸易伙伴来得强劲。汇市从5月以来就一直预期复苏将带来的政策结果，使得美元加权指数涨升15%，欧元兑美元则跌掉14%。在适切的经济成长率推动下，美国联邦储备委员会(美联储/FED)结束量化宽松(QE)。预计政策利率会在今年上调，为2006年以来首见。

其他国家却与美国呈强烈反差。日本央行正在推行现代史上规模最大的QE计划。欧洲央行似乎也终于快要开始印钞了。

未来政策利率差距是否为一个百分点、或者天差地别，这对汇率走势并不是百分百相关。汇市很容易受到羊群直觉以及某个特定焦点的牵动，而在过去两个季度中，主宰交易员想法的是利率议题。

这可能难以为继。当欧洲央行真正推出QE时，就没有太多悬念了，尤其是假如希腊没有离开欧元区的话。市场未来得面对货币政策的铁则--即货币政策对GDP成长、就业以及贸易部位仅能发挥温和效应。到时候，投资人的集体焦点或将转向，可能转至贸易。根据巴克莱估算，2014年欧元区贸易盈余将相当于GDP的2.2%，美国贸易逆差则将相当于GDP的2.3%。显示欧元后市看涨。

油价下跌也可解读为利空美元。美国进口石油的份额小于欧元区和日本，所以从油价下跌的获益相对也较小。此外，低油价也威胁到美国迅速发展的页岩气产业。

美元大涨而欧元黯淡无光不是全然的非理性。不过，一旦长久以来所预期的欧元区货币放松成为事实，也许就是卖出美元的时候了。(完)

(译文审校 张明钧)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。