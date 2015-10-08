焦点：欧元守住阵地 欧洲宽松预期与美联储按兵不动影响相互抵消

图为在维也纳拍摄的新版欧元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦10月7日 - 美国就业数据令人失望，让美国升息时间表的预期发生改变，欧元区和美国货币政策南辕北辙将令欧元大跌的押注即随之削弱。

对两家央行将走不同政策路线的预期拖累欧元下跌，从2014年5月的1.40美元左右，到3月跌至1.05下方的12年低位，当时欧洲央行推出了超过万亿欧元的资产购买计划。

高盛等银行曾预测，欧洲央行印钞计划将打压欧元兑美元跌破平价，但经过数月欧元也没有像预期那样持续走软，有些银行对上述预测进行了调整。汇丰现预计2015年底时欧元报1.15美元，高于周三时的1.1220美元。

“欧元/美元汇率有两个变化因素。一边是美联储，另一边是欧洲央行。美联储看来为强硬派，而欧洲央行则属温和派，”汇丰分析师David Bloom称。

“现在我们采取相反的观点：即美联储不会将强硬立场付诸实践，利率周期如果开始，也将是浅而短暂的。”

“另一方面，欧洲央行的政策也不能超级温和。如此一来，随着市场作出调整以适应并不那么强硬的美联储以及十分克制的欧洲央行，欧元也将随之向上调整。”

投机者也逐步减少了欧元空仓，尽管欧洲央行表示会在必要情况下进一步放松政策。今年稍早时，投机者的空仓规模增至纪录水平。

欧洲央行迄今实行量化宽松已有七个月，向金融系统注入了大量新印制的欧元。在此期间，欧元兑美元累计上涨4.5%，欧元贸易加权汇率累计上涨3.5%。

这在一定程度上反映出，市场预期美联储现在不会加息，要到明年较晚才有可能加息。9月份美联储由于担心中国经济放缓冲击全球金融市场，未启动2006年来的首次加息。而美国9月份的就业数据也强化了以上预期。

**若扩大量化宽松，是否会打压欧元？**

过去两个月中欧元走强也是因为，中国安排人民币贬值并引发了对全球经济放缓的担忧，促使投资者解除利差交易。在利差交易中，投资者借入低收益货币来购买高收益资产。

欧洲央行正努力将欧元区通胀率推向2%的目标，而欧元走强却使进口价格变得更便宜，从而拖低整体通胀率。

“由于欧洲央行此前将欧元走软视为其量化宽松的主要成果之一，因此近期欧元走强势必令其不安，”Pioneer Investments欧洲固定收益部主管Tanguy Le Saout称。

“我们猜测欧洲央行可能会等到2016年初才会考虑扩大当前的QE规模，但欧元走强或许会迫使他们出招。”

通常情况下，人们认为增加印钞将拉低汇率，但欧元却几无变动。

“再推出一轮刺激措施能不能给欧元造成巨大影响，这还是个疑问，”瑞典北欧斯安银行(SEB)外汇分析师Richard Falkenhall说。“毕竟我们看到美联储和日本央行推出的QE，在拉低汇率上只取得了有限的效果。”

日本央行2014年10月扩大资产购买规模后，日圆累计下滑10%。相比之下，该央行2013年4月祭出资产购买计划时，日圆跌了17%。

同样地，美元指数在美联储2010年11月推出第二轮QE后以上涨回应，而在2008年底第一轮QE问世时跌了8%--欧洲央行在1月宣布QE措施后，欧元应声下跌。

若欧洲央行进一步放宽政策，欧元再度下跌的可能性不大，尤其是分析师指出，欧洲央行自我实施的持债比例限制，将会牵制更多QE的存续期和规模。

“因此，即便欧洲央行以同等额度增加资产购买，比如每月再额外购买600亿--这在我们看来可能性非常小，但对欧元的影响将小于第一轮QE，”荷兰国际集团(ING)汇率策略师Petr Krpata说道。(完)