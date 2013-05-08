欧元走强 因德国数据强劲压制欧洲央行降息传言

* 正面的德国工业生产数据扶助提振欧元

* 中国进口数据刺激全球风险胃纳

* 挪威央行保持利率不变

* 新西兰央行称对汇市进行干预

路透纽约5月8日 - 欧元兑美元周三升至一周高位，兑日圆触及逾两周最高，因正面的德国数据缓解了对欧元区最大经济体的忧虑，并削弱了对欧洲央行近期降息的预期。

欧元兑美元连涨第二日，使年内迄今跌幅收窄至仅0.3%，因今日公布的数据显示，德国3月工业生产增长1.2%，预期为回落0.1%。

周二公布的德国工业订单数据向好，导致欧元市场人气改善，今日的数据使这一势头得以持续。欧元区二线国家借贷成本下降也对欧元有利。

强劲的中国数据提振全球风险意愿，这也扶助推高欧元。中国4月原油日进口同比增长3.7%。

“德国和中国数据最初扶助推高欧元，”Faros Trading的董事总经理Brad Bechtel表示，“人们也开始相信，欧元区危机最严重的时期已经过去。”

“现在所有人都在买入欧洲资产，呈现宏观资产经理买入，储备资产经理多元化的模式，”他说，“各方都在这种交易模式中，寻求收益的现象很普遍。”

欧元兑美元纽约尾盘报1.3154美元，上扬0.6%，盘中触及一周高位1.3194美元。

交易商报告，在1.3150美元有欧元止损买单，这推动欧元升穿位于1.3156美元的阻力位，此为100日移动均线切入位，升向5月峰值1.3243美元。

法国巴黎银行的汇市策略师Vassili Serebriakov表示，投资者关注市场的正面因素，即欧元区二线国家公债收益率走低，股市攀升。

“毫无疑问，德国工业生产数据扶助提振欧元。但欧元区风险环境正面也为欧元提供支撑，”Serebriakov说。

不过，欧洲央行进一步降息的可能性仍然存在，尤其是在欧洲央行总裁德拉吉周一发表如果经济数据大幅恶化，降息仍是选项之一的讲话之后。

一个月欧元/美元隐含波动性仍接近1月以来最低，暗示投资者不愿押注欧元大跌。

欧元兑日圆尾盘报130.14日圆，上扬0.5%，但从盘中触及的4月22日以来最高位130.42日圆回落。

根据路透数据，美元兑日圆下跌0.1%，报98.94日圆。

**新西兰元走低**

新西兰元表现不及其他主要货币，因该国央行表示，曾干预汇市以遏制新西兰元强势。

新西兰元兑美元回落0.9%，报0.8382美元，不过分析师和交易商对央行干预行动所产生的影响能持续多久持怀疑态度。

“新西兰央行的声明可能在近期使投资者买入新西兰元时更加谨慎，但很快，投资者会意识到，如果干预所产生的影响如此微不足道，使央行不得不通过发表声明来造声势，那么，新西兰央行要么只是小规模干预，要么就是‘干打雷不下雨’。”

“我认为投资者将再度入市，买入一定数量的新西兰元。”

挪威克郎大涨，因挪威央行保持利率在1.5%后，投资者长舒了口气。

美元兑挪威克郎下跌1.7%，报5.7448克朗。欧元兑克朗回落1.1%，报7.5574克朗。

“央行并未暗示考虑降息，且他们认为没有理由调整现行的策略，”Nordea Markets的首席经济学家Steinar Juel表示。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3151 1.3077 +0.57 -0.33 1.3194

美元/日圆 98.99 99.00 -0.01 +14.12 86.74

欧元/日圆 130.19 129.47 +0.56 +13.75 114.45

美元/瑞郎 0.9356 0.9403 -0.50 +2.20 0.9155

英镑/美元 1.5531 1.5484 +0.30 -4.43 1.6251

美元/加元 1.0028 1.0042 -0.14 +1.08 0.9921

澳元/美元 1.0168 1.0181 -0.13 -2.16 1.0393

欧元/瑞郎 1.2305 1.2296 +0.07 +1.90 1.2075

欧元/英镑 0.8467 0.8445 +0.26 +4.35 0.8114

新西兰元/美 0.8399 0.8456 -0.67 +1.40 0.8283

元

美元/挪威克 5.7462 5.8414 -1.63 +3.29 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.5585 7.6437 -1.11 +2.97 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.5082 6.5314 -0.36 +0.15 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.5579 8.5444 +0.16 -0.23 8.5777

朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红 审校 李军)

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