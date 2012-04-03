欧元受欧洲制造业数据拖累走软

* 欧元区3月制造业活动再度萎缩

* 欧元再度因经济前景而承压

* 日圆受季初空头回补推动走强,但料长期走势仍将疲弱

路透纽约4月2日电---欧元兑美元和日圆周一在第二季首日交易中走低,欧洲制造业数据反应出美国和欧元区经济前景的差距不断扩大.

美中两国制造业3月扩张,而欧元区制造业活动连续第八个月萎缩.

根据3月采购经理人指数数据显示,区内二线国家经济滑坡的势头已扩散至德法等核心国家.经济前景黯淡,因欧元区新订单连续第十个月回落.

疲弱的数据将令欧洲央行保持宽松货币政策.同时,美国联邦储备理事会(FED,美联储)料将保持近零利率直至2014年.

"我们关注利率,目前美国和欧洲的利率均处於低位,这是欧元陷於区间内的原因,欧元兑美元在1.33-1.3350美元区域交投,"Forex.com驻纽约的汇市策略师Daniel Wang表示.

"在我们看到美联储或欧洲央行采取更为切实的行动前,欧元/美元应保持区间波动走势."

欧元兑美元尾盘跌0.1%,报1.3324美元,根据路透数据,低於近期触及的一个月高位1.3385美元.欧元自3月26日以来一直陷於1.33-1.3380美元的区间内.

欧元/美元阻力位见1.3380美元,但一旦突破该水平,将引发欧元快速升至1.35美元,Wang表示.

美联储周二将公布上次政策会议记录.

两位美联储官员周一暗示,无意进一步采取货币政策举措来刺激经济,而居高不下的通胀将令欧洲央行在周三的会议上无法采取任何新行动.

"欧洲的PMI数据再次提醒人们经济下滑的程度,"华盛顿特区Commonwealth Foreign Exchange的首席市场分析师Omer Esiner表示,"本周强劲的美国数据可能推动美元因收益率吸引力增强而走高."

**日圆受空头回补推动跳升**

美元兑日圆尾盘跌0.9%,报82.02日圆.欧元兑日圆挫1.1%,报109.28日圆.

Forex.com的Wang表示,日圆走强主要是因对冲基金和中长期投资大户在本季首日回补空头头寸.

欧元,美元兑日圆年内迄今累积上扬6.6%和9.8%.

野村证券指出,多种因素直指未来日圆将走软,其中包括疲弱的贸易流,资金加速流出日本以及日本央行可能更加主动.

过去两个月日圆走软主要是受美国数据改善,对美国未来利率进行重新定价相关的操作,以及欧元区金融市场的不安情绪缓解等因素推动.

"我们认为,进入第二季度,上述全球因素的推动作用目前正在消退.有鉴於此,日圆可能在未来一两个月走强,但日圆的长期趋势是逐步走软,"野村在一份报告中写道.

"我们认为可能出现美元/日圆跌回80日圆,欧元/美元跌至1.30美元的情况,我们自109.50日圆开始做空欧元/日圆,止损位在111日圆(略高於近期高位)."

澳元兑美元日内上扬约0.8%,报1.0420美元,但脱离稍早在海外交易时段触及的高位1.0449美元.

澳元通常因中国经济改善迹象而受益,因澳大利亚与中国有着紧密的贸易联系.但许多分析师近期表达了对澳元被高估的担忧.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3321 1.3343 -0.16 +2.90 1.2945

美元/日圆 82.07 82.79 -0.87 +6.67 76.94

美元/瑞郎 0.9036 0.9020 +0.18 -3.63 0.9376

英镑/美元 1.6024 1.6010 +0.09 +3.15 1.5535

美元/加元 0.9905 0.9978 -0.73 -2.83 1.0193

澳元/美元 1.0408 1.0341 +0.65 +1.79 1.0225

新西兰元/美元 0.8236 0.8182 +0.66 +5.81 0.7784

美元/挪威克朗 5.6741 5.6910 -0.30 -5.06 5.9766

美元/瑞典克朗 6.6047 6.6007 +0.06 -4.11 6.8878

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)