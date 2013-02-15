欧元下跌 因欧元区数据疲弱提升降息前景

* 欧元区经济第四季萎缩程度超出预期

* 投资者静待G20会议关于"货币战争"的说法

* 俄罗斯称G20会议的汇率措辞可能与G7不同,但目的一样

路透纽约2月14日 - 欧元兑美元周四跌至三周低点,兑日圆亦大幅下挫.此前公布的数据显示欧元区经济黯淡,令市场预期欧洲央行(ECB)将会降息.

与此同时,日圆兑美元从近期触及的数年低点回升,由于投资者在20国集团(G20)财长会议前变得愈发谨慎.汇率问题料将是本次会议的重要议题,尤其是日圆近期的疲势.

日圆上升1.5%,连续第三日上涨,并创下三周以来最大的三日涨幅.

继近几日被日圆的风头掩盖后,欧元重新获得市场关注.此前发布的数据显示,欧元区经济在2012年第四季收缩0.6%,降幅超过路透访问分析师预估的0.4%.

欧元区两个最大国家--德国与法国经济去年第四季的萎缩幅度亦大于预期,令欧元区经济在2013年初将复苏的预期蒙上阴影.

"随着经济增长展望降低,欧洲央行必须显示出在货币政策方面保持灵活性的态度,以避免经济深陷衰退."Bank of the West副总裁兼外汇顾问Sean Cotton表示.

欧元/美元尾盘报1.3356美元,下跌0.7%,此前触及三周低点1.3313.欧元周三曾触及一周高位1.3520,在2月1日更达到15个月高点1.3711.

欧元/日圆尾盘报124.01日圆,日内下跌1.3%.

CitiFX外汇分析师Valentin Marinov指出,指标显示市场建立欧元多头仓位的操作过度,而欧元近期的疲势与该指标一致.

Marinov表示,由CitiFX设计的"总体估值偏差"指标显示,欧元升值幅度超出基本面;如果投资者继续解除多头仓位,欧元短期内可能进一步下跌.

分析师认为,欧元区银行业者将在本月稍晚再次向欧洲央行偿还一笔紧急贷款,这也可能令欧元承压.这些银行此次的还款额预计将低于上次,令欧洲央行资产负债规模收缩的速度放慢.

欧元兑美元和日圆今年迄今分别上涨约1.0%和8.4%,大致归因于市场风险偏好改善与全球主要央行政策存在差异.

**G20成为关注焦点**

七国集团(G7)本周表示,财政与货币政策须以国内经济现状为出发点,而不是针对汇率.不过一位G7官员称该声明针对日本当局,这一言论推动日圆攀升,也令市场人士感到疑惑.

其他G7国家稍后表示,应当按照字面意思理解该声明.

俄罗斯称,G20会议将支持G7汇率声明的论点,不过各方就最终的措辞仍有分歧.

Standard Life Investments的全球主题策略师Frances Hudson表示,她认为日本的汇率政策不会在G20会议上被点名讨论.但若G20真的指名道姓地点评日本,一些成员国也不会那么理直气壮.

"一些G20国家实际上设定了汇率目标,而日本并未这么做."Hudson说.

"日本采取行动的出发点似乎是经济原因,诸如应对通缩.日本并没有说其目的在于削弱日圆,它的目的是实现通胀."

美元/日圆下跌0.6%报92.87日圆,远低于周一触及的33个月高位94.42.美元尾盘一度跌至92.65日圆的低位.

日本央行周四一如预期宣布维持政策稳定,并上调对日本经济的评估.一些人认为该央行下个月可能也不会扩大刺激举措,要等到新总裁4月3-4日主持首次利率检视会议时再采取行动.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3360 1.3453 -0.69 +1.26 1.3194

美元/日圆 92.85 93.37 -0.56 +7.04 86.74

欧元/日圆 124.08 125.61 -1.22 +8.41 114.45

美元/瑞郎 0.9209 0.9168 +0.45 +0.59 0.9155

英镑/美元 1.5493 1.5541 -0.31 -4.66 1.6251

美元/加元 1.0007 1.0016 -0.09 +0.87 0.9921

澳元/美元 1.0357 1.0369 -0.12 -0.35 1.0393

欧元/瑞郎 1.2307 1.2332 -0.20 +1.92 1.2075

欧元/英镑 0.8624 0.8655 -0.36 +6.29 0.8114

新西兰元/美 0.8505 0.8454 +0.60 +2.68 0.8283

元

美元/挪威克 5.5338 5.4757 +1.06 -0.52 5.5630

朗

欧元/挪威克 7.3969 7.3659 +0.42 +0.77 7.3403

朗

美元/瑞典克 6.3054 6.2866 +0.30 -2.97 6.4986

朗

欧元/瑞典克 8.4297 8.4552 -0.30 -1.73 8.5777

朗

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦

以此为基准计算.

(完)