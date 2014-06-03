欧元在欧元区公布通胀数据后守住涨幅

2014年5月20日在布鲁塞尔欧盟总部拍到的图片。 REUTERS/Francois Lenoir

路透纽约6月3日 - 欧元兑美元周二守住涨幅，在欧元区公布迟滞通胀数据后反弹，通胀数据未改变市场对欧洲央行周四会议后将采取刺激性措施的预期。

美国公布的4月工厂订单数据强于预期，连升第三个月，也巩固了美国经济继续复苏的观点。

“毫无疑问，美国数据支持美国经济第二季将有不错反弹的看法，但说真的，本周欧洲是主角，”Tempus Inc.汇市交易员Andrew Dilz表示。

欧元兑美元升0.20%，报1.3621美元，欧元兑日圆升0.34%，报139.65日圆。

“我们像大多数人一样，都预计欧洲央行总裁德拉吉会宣布一些放宽货币政策的举措。这会将欧元拉低至1.36美元下方，欧元一直在测试该水准。我们预计如果德拉吉宣布某种形式的(量化宽松举措)或降息，欧元可能低见1.35/25，”Dilz称。

分析师表示，市场普遍预计，欧洲央行周四将宣布的宽松政策会包括下调存款利率至负值，这会令欧元进一步承压。

今日稍早，欧元区公布5月通胀年率由4月的0.7%降至0.5%，路透访查的分析师原本预计会保持在4月的水准。

不过在周一德国公布疲弱的通胀数据后，一些大银行已经将预估下调至0.5%。

交易商表示，由于多数投机商已经大量作空欧元，欧元区通胀数据只有在逊于预期，报0.4%或更低的情况才可能令欧元跌向2月中的水准1.3580美元。

通胀数据公布后，欧元跌至1.3587美元，逼近5月底触及的三个半月低点1.3586美元。

“本来以为通胀数据会更差，但无论如何，数据支持欧洲央行有需要在周四采取行动，”CIBC World Market汇市策略部门主管Jeremy Stretch表示。

“市场消化了下调再融资利率15个基点，存款利率下调10个基点的预期。如果下调存款利率的幅度更大，可能令欧元跌穿1.3585美元水准，过去几日都难以突破该水准。”

美元指数.DXY从周一所创的四个月高位回落，但仍离该水准不远。

美元兑日圆升0.16%，报102.52日圆的一个月新高。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3627 1.3594 +0.24 -0.86 1.3745

美元/日圆 JPY= 102.48 102.36 +0.12 -2.68 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 139.66 139.17 +0.35 -3.44 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8960 0.8986 -0.29 +0.36 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6749 1.6745 +0.02 +1.17 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0905 1.0899 +0.06 +2.68 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9261 0.9246 +0.16 +3.90 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2214 1.2216 -0.02 -0.46 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8136 0.8115 +0.26 -1.94 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8429 0.8450 -0.25 +2.72 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 6.0009 5.9930 +0.13 -1.08 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1768 8.1504 +0.32 -1.94 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6770 6.6927 -0.23 +3.73 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1034 9.0985 +0.05 +2.89 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。