欧元跌至九年低位 因担心希腊和押注欧洲央行将进一步放宽政策

路透纽约1月5日 - 欧元周一下跌至约九年低位，因对左翼激进联盟党将在希腊议会选举中胜出的预期增强，若该政党得胜，将会目标取消希腊的节支举措和大幅减计希腊的债务。

在1月25日希腊大选前的民意调查显示，左翼激进联盟党的支持率略微领先保守派的新民主党。新民主党遵从希腊救助条款，在国内实施不受人民欢迎的削减预算计划。

德国总理默克尔的发言人表示，默克尔政府支持稳定欧元区，且赞成包括希腊在内的所有成员留在欧元区内。

欧洲央行预期将进一步放宽货币政策，和美国联邦储备委员会(美联储/FED)迈向收紧货币政策的趋势相反，也向欧元施压。

美元指数触及九年高位91.775，之后回软至91.342，当日仍升0.30%。

“市场本来就预计欧元今年走软，现在对希腊的忧虑又在升温，这加重了对欧元的利空人气，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo称。

欧元兑美元在电子交易平台(EBS)亚洲盘初低见1.18605美元，纽约尾盘回稳至1.19445美元，跌0.48%。

Manimbo称，欧元跌穿1.18美元后就易降至约1.1640美元区域，该水准会有更多支撑。

德国公布数据显示12月通胀放缓至逾五年最低，这令欧洲央行总裁德拉吉发布非传统措施消除去通胀螺旋的压力加重。

美联储将在周三发布上次货币政策会议记录，投资人将从中寻找联储何时弃用维持近零利率一段长时间承诺的线索。

欧元兑日圆触及两个月低点142.27日圆，之后反弹至约142.81日圆，当日大跌1.25%。美元兑日圆跌0.73%，报119.60日圆。

英镑兑美元跌0.48%，报1.5252美元，稍早触及17个月最低的1.5199美元。美元兑瑞郎升至逾四年最高的1.0108瑞郎。

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿/李军 审校 母红/李军)

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