欧元跌至四个月低点后反弹

路透纽约6月5日 - 欧元兑美元周四从四个月低点反弹，摆脱欧洲央行降息决定及宣布一系列放宽货币政策措施以抑制通胀下滑趋势的影响。

欧洲央行将三大利率调降至纪录低位，以避免欧元区出现日本式通缩的风险，并拉低欧元汇率。欧洲央行首次对银行在央行的隔夜存款收取0.1%的费用，试图迫使银行向中小企业放贷。

欧洲央行宣布政策决定前，欧元在窄幅区间内交投，明日美国将公布非农就业报告，预计将显示就业增长放缓，但不太可能影响美联储调整宽松货币政策的进程。

欧洲央行总裁德拉吉没有宣布大规模购买资产计划，即所谓的量化宽松政策，但表示将在必要时进一步采取行动。

欧洲央行发布的内部最新预估显示，今年通胀仅为0.7%，明年为1.1%，2016年为1.4%，预估被下修，进一步远离央行设定的接近2%的目标。

“我认为这凸显通胀趋势严重偏向于下行，且低于市场预期，所以我认为令人担心的一点是欧洲央行的行动已经太晚，以及是否会遵守承诺，”Scotia Capital汇市策略师Camilla Sutton表示。

根据汤森路透数据，欧洲央行政策声明发布后欧元 EUR= 大跌，触及1.3504美元的四个月新低。不过之后欧元稳扎稳打，止跌反弹，纽约尾盘报1.3658美元，当日升0.44%。

但一位分析师表示，欧元中期前景仍疲弱。

“欧洲央行进一步放宽政策和美联储减少宽松政策形成对比，给我们预期欧元走软提供了依据，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria表示。

欧元兑日圆也出现反弹，纽约尾盘升0.09%，报139.82日圆。

欧洲央行将存款利率降至-0.1%。将指标再融资利率降至0.15%，并将隔夜贷款利率降至0.4%。

美元指数.DXY在盘中触及四个月高位81.020后回吐涨幅，尾盘跌0.38%，报80.359。

美元兑日圆跌0.39%，报102.33日圆，从周三触及的102.80日圆一个月高位回落，但守住了100日移动均线切入位102.32日圆。

美国公债收益率下滑打压美元兑所谓的商品货币和新兴市场货币的走势。新西兰元兑美元大涨逾1%。

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.3658 1.3598 +0.44 -0.63 1.3745

美元/日圆 JPY= 102.38 102.73 -0.34 -2.77 105.30

欧元/日圆 EURJPY= 139.89 139.70 +0.14 -3.28 144.63

美元/瑞郎 CHF= 0.8912 0.8971 -0.66 -0.18 0.8928

英镑/美元 GBP= 1.6820 1.6735 +0.51 +1.59 1.6556

美元/加元 CAD= 1.0923 1.0938 -0.14 +2.85 1.0620

澳元/美元 AUD= 0.9339 0.9275 +0.69 +4.78 0.8913

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2174 1.2201 -0.22 -0.79 1.2271

欧元/英镑 EURGBP= 0.8120 0.8122 -0.02 -2.13 0.8297

新西兰元/美元 NZD= 0.8498 0.8421 +0.91 +3.56 0.8206

美元/挪威克朗 NOK= 5.9818 6.0036 -0.36 -1.39 6.0663

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.1702 8.1637 +0.08 -2.02 8.3387

美元/瑞典克朗 SEK= 6.6603 6.6406 +0.30 +3.47 6.4367

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1012 9.0310 +0.78 +2.87 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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