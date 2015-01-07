欧元触及九年低位 因欧元区通胀跌至负值

路透纽约1月7日 - 欧元周三跌至九年低位，因数据显示，欧元区物价指数自2009年以来首度跌至负值，加大了欧洲央行放宽货币政策的压力。

有关欧洲央行将采取激进行动向欧元区注资以刺激经济成长的预期，以及今日的通胀数据，使过去六个月因卖空欧元而获利的交易重燃。

“市场已完全消化了欧洲央行在本月底放宽政策的预期。今日的通胀数据并未导致放宽政策的预期出现实质性的改变，但却让持有上述观点的投资者吃了最后一颗定心丸，”BMO Capital Markets驻纽约的外汇策略部全球主管Greg Anderson表示。

“今年伊始，股市和商品市场上的避险情绪让投资者始料未及，迫使他们了结因作空欧元而获利的头寸。既然这些头寸已经被清理一空，投资者将重新建立欧元空头头寸，”他说。

欧元盘中在EBS交易平台触及2006年1月以来最低1.18020美元。在下午的交易中小幅反弹至1.18440美元，日内下跌0.39%。

全球股市反弹打压买入日圆的避险交易。欧元兑日圆从两个月低位反弹，上扬0.22%，报141.060日圆。

美元兑日圆一度上扬超过1%，从周二触及的三周低位反弹。尾盘升0.60%，报约119.075日圆。

欧盟统计局公布，欧元区12月消费者物价调和指数(HICP)初值较上年同期下降0.2%，为2009年以来首次，因油价急挫导致物价降幅超过预期。

美元指数急升至九年新高92.265，后收窄升幅，报91.955，日内涨幅为0.50%。

周三公布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)12月会议记录显示，联储强调在货币政策上要保持耐心的立场，但未能促使经济学家改变联储将在2015年中升息的预期。

“联储将观望全球其他国家和地区的经济表现，尤其会和欧洲央行的某些行动综合起来考虑。我仍认为，今日的会议记录暗示联储将在2015年中左右升息，”PNC Wealth Management的首席投资长Jim Dunigan表示。

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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