明年欧元兑美元有望反弹至1.20 不要做空欧元--富国分析师

2015年11月15日在奥地利维也纳拍到的新版欧元20元现钞。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透伦敦12月1日 - 富国资产管理(Wells Fargo Asset Management)首席投资策略师Jim Paulsen表示，到明年年底，欧元兑美元最高或涨至1.20美元。

这种与众不同的观点，是建立在该分析师认为欧元区与美国的经济增长差距缩小，以及大宗商品价格反弹将削弱美元的信念之上的。

现在看来，今年欧元贸易加权汇率料将录得1999年欧元问世以来最大的年线跌幅。多数分析师预计欧元明年将进一步下跌。

例如，高盛和德意志银行分析师对2017年欧元兑美元汇率的预估分别为跌至0.80和0.85美元。

根据美银美林，迄今为止全球金融市场上最热门的交易就是做多美元，或押注美元上涨。

但Paulsen称，今年油价挫跌、很多欧元区国家财政撙节措施终结、欧洲央行今年3月启动了1万亿欧元的“量化宽松”购债刺激计划，这些因素都将给欧元区19国的经济增长带来积极影响。

“这应会增加欧元买兴，促使投资者卖出美元，”Paulsen周二在伦敦表示。“明年的这个时候，我们可能会看到欧元兑美元涨至1.15，甚至1.20。”

欧元兑美元本周触及七个月新低1.0555，多数分析师预计明年的某个时候欧元兑美元会跌破平价。

Paulsen的观点使他属于汇丰首席全球外汇策略师David Bloom的阵营。Bloom也预期明年欧元将走强，有望反弹至1.20美元。

Paulsen称，美元总是在美国联邦储备委员会(美联储/FED)开始升息时下跌，而如果明年大宗商品价格反弹，则美元走低几乎将是确定无疑的。大宗商品价格与美元存在反向关联。

美联储料将于本月稍后升息，为2006年以来的首次，并将在2016年全年继续逐步升息。Paulsen预计，明年美国经济将继续以大约2.5%的速度增长，10年期美债收益率有可能达到3.75%。

明年欧元区经济增速将放缓，但与美国之间的差距将收窄，因为今年的刺激举措对经济的影响将显现出来。

“欧元区与美国很像，但要滞后两年，”Paulsen说。(完)