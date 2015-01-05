欧元在全球央行外汇储备中占比降至逾10年低点--IMF数据

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透纽约1月2日 - 据国际货币基金组织(IMF)12月31日公布数据显示，欧元在全球主要央行外汇储备中占比在2014年第三季降至不到23%，为逾十年低点。
欧元在IMF储备中总计为1.4万亿美元，或相当于已分配外汇储备总额(total allocated reserves)的22.6%，低于2014年第二季的1.5万亿美元和24.1%。第三季占比为2002年第三季以来最低。
全球外汇储备整体降至11.8万亿美元，为2008年末/2009年初爆发金融危机以来首次出现季度下降。全球储备在2014年第二季触及12万亿美元的纪录水准。
全球储备是各国央行持有的不同货币资产，主要用于支持其负债。各国央行有时会协同买卖官方国际储备，以影响汇率变化。
“数据表明，在第三季欧元下跌8%后，缺少买入欧元的兴致，”法国兴业银行外汇分析师Sebastien Galy表示。
美元储备占比升至62.3%，总计3.9万亿美元，高于前季的60.7%，且是2011年第四季以来最高。日圆占比则基本持平于前季，约为4%。
截至第三季，全球各国央行持有1,170亿美元的澳元，低于第二季的1,216亿美元。各国央行还持有1,189亿美元的加元，亦低于前季的1,252亿美元。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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