惠誉分析师称通缩给主权评级带来巨大风险 尤其是欧元区

亚洲股市回落 但周线料录得涨幅
澳洲股市跌0.9%，金融股领跌。中国股市沪综指涨0.4%，因在外界担忧流动性的情况下，中国央行注资举措提供些许安慰。
路透伦敦3月3日 - 惠誉的一位资深分析师周二表示，通缩目前正给主权国家评级带来重大下调风险，尤其是欧元区。
惠誉的欧洲、中东和非洲(EMEA)主权评级部门主管Ed Parker在路透全球市场论坛的聊天室问答中发出上述评论。
Parker还对BBB评级的南非发出警告，“我们给予南非的评级是BBB，展望为负面，因此意味着下调可能性远高于不调降。”
“南非面临的关键问题就是庞大的预算和经常帐双赤字，这引发公共债务和外债比率上升，而该国经济增长却一直疲弱。”（完）
(编译 高琦 审校 王洋)
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