欧元反弹 德拉吉讲话打压降息预期

股市下滑 美国公债和日圆因地缘政治局势紧张走高
路透新加坡4月11日 - 亚股周二在震荡交投中走低，因中东和朝鲜半岛的政治局势紧张，另有即将举行的法国大选的不确定性，促使紧张不安的投资者寻求避险，买入日圆和美国公债等较安全的资产。
* 欧洲央行维持利率不变，未暗示将进一步放松政策
* 西班牙公债标售规模达到目标区间上档，也提振欧元
* 美元兑日圆触及2009年8月以来最高水平
路透纽约3月7日 - 欧元兑美元周四扬升，录得两个月来最大单日涨幅，因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉未有暗示将进一步调降欧元区利率。
此前外界预测欧洲央行会下调通胀和经济成长预估，这样能在未来几个月内给德拉吉更多降息的空间。央行确实下调了2013年欧元区经济成长预估，但德拉吉预期鉴于全球需求坚挺，经济活动将逐步恢复。
他也表示通胀预期“仍将保持稳固”，符合欧洲央行将中期通胀率维持在低于且接近2%的目标。这样欧洲央行应该能够继续保持宽松的货币政策立场。
“德拉吉扮演了拉拉队长的角色，给欧元汇率带来了一丝希望，但没有给出欧洲央行将进一步提振经济的可能性，”Faros Trading研究主管Dan Dorrow说。
但他也表示，尽管欧元上涨，但他觉得欧洲央行周四包括经济成长和通胀预估在内的言论，中期来看都利空欧元。
“在尾部风险下降的全球环境中，经济增长表现上的差异对汇率日益重要，”Dorrow称，“欧洲央行是G4央行(美国、英国、欧元区和日本)中在经济刺激政策上最落后的--尽管欧元区经济增长前景也是G4经济体中最差的。”
“欧元兑美元日内蹿升1.1%至1.3107美元。日高1.3118美元也是五日来高位。
路透交易平台Reuters Dealing上的欧元成交量大约在52亿美元。
西班牙标售公债需求良好，也缓和了一些投资者对欧元区的忧虑。虽然意大利政局存在不确定性，但西班牙仍以较低的借贷成本标售出50亿欧元公债，规模是目标区间顶端。
SMB Forex Trading And Education主管Marc Principato表示，欧元在突破一个小阻力位1.3050美元后，未来几周内将在1.3250-1.3300美元间遭遇强劲阻力。
大部分分析师表示，就算西班牙、意大利这种欧元区高负债国家的借贷成本不上涨，从更加基本面的基础来看，处于困境的欧元区经济体也需要一个更为宽松的货币政策立场，以及较为疲软的汇率来提振经济成长。
欧元兑日圆大涨近2.1%至124.57日圆，为一周多以来最高。欧元最新报124.32日圆，升1.9%，为2月11日以来的最佳单日表现。
**英镑跳涨**
英镑兑美元从两年半低点反弹，最新报1.5026，基本持平，之前英国央行未决定启动量化宽松举措。
许多投资者最近几周均做空英镑，因预期英国黯淡经济前景将促使央行继续注入流动性。英国央行利率在纪录低位0.5%。
美元兑日圆涨0.9%报94.94日圆，之前触及日高95.06，为2009年8月以来最高。
周四稍早，日本央行维持货币政策不变，但日圆兑美元下跌，因预期未来会推出积极的宽松政策。
“日本央行新总裁会很快就推出更大胆的货币支持举措，以提振疲弱的国内经济，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。
一些策略师已经调整预估，显示日圆持续疲弱之势。比如，瑞银将年末美元兑日圆的汇率预估由85日圆调升至100日圆。
今日 上日 当日 今年 2012年
以来
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美 1.3104 1.2965 +1.07 -0.68 1.3194
元
美元/日 94.81 94.06 +0.80 +9.30 86.74
圆
欧元/日 124.26 121.96 +1.89 +8.57 114.45
圆
美元/瑞 0.9426 0.9486 -0.63 +2.96 0.9155
郎
英镑/美 1.5012 1.5016 -0.03 -7.62 1.6251
元
美元/加 1.0293 1.0319 -0.25 +3.75 0.9921
元
澳元/美 1.0266 1.0227 +0.38 -1.22 1.0393
元
欧元/瑞 1.2354 1.2299 +0.45 +2.31 1.2075
郎
欧元/英 0.8727 0.8634 +1.08 +7.55 0.8114
镑
新西兰 0.8276 0.8283 -0.08 -0.08 0.8283
元/美元
美元/挪 5.6640 5.7233 -1.04 +1.82 5.5630
威克朗
欧元/挪 7.4256 7.4209 +0.06 +1.16 7.3403
威克朗
美元/瑞 6.3264 6.4212 -1.48 -2.65 6.4986
典克朗
欧元/瑞 8.2922 8.3256 -0.40 -3.33 8.5777
典克朗
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令
时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 梁睿雪/李爽; 审校 张涛/程琳/王洋)
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但欧洲央行三位高官上周的讲话显示，在通胀上升和经济处于健康增长路径之前，该央行不会偏离包括创纪录低位的利率和月度资产购买在内的当前政策计划。
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