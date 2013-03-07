欧元反弹 德拉吉讲话打压降息预期

* 欧洲央行维持利率不变，未暗示将进一步放松政策

* 西班牙公债标售规模达到目标区间上档，也提振欧元

* 美元兑日圆触及2009年8月以来最高水平

路透纽约3月7日 - 欧元兑美元周四扬升，录得两个月来最大单日涨幅，因欧洲央行(ECB)总裁德拉吉未有暗示将进一步调降欧元区利率。

此前外界预测欧洲央行会下调通胀和经济成长预估，这样能在未来几个月内给德拉吉更多降息的空间。央行确实下调了2013年欧元区经济成长预估，但德拉吉预期鉴于全球需求坚挺，经济活动将逐步恢复。

他也表示通胀预期“仍将保持稳固”，符合欧洲央行将中期通胀率维持在低于且接近2%的目标。这样欧洲央行应该能够继续保持宽松的货币政策立场。

“德拉吉扮演了拉拉队长的角色，给欧元汇率带来了一丝希望，但没有给出欧洲央行将进一步提振经济的可能性，”Faros Trading研究主管Dan Dorrow说。

但他也表示，尽管欧元上涨，但他觉得欧洲央行周四包括经济成长和通胀预估在内的言论，中期来看都利空欧元。

“在尾部风险下降的全球环境中，经济增长表现上的差异对汇率日益重要，”Dorrow称，“欧洲央行是G4央行(美国、英国、欧元区和日本)中在经济刺激政策上最落后的--尽管欧元区经济增长前景也是G4经济体中最差的。”

“欧元兑美元日内蹿升1.1%至1.3107美元。日高1.3118美元也是五日来高位。

路透交易平台Reuters Dealing上的欧元成交量大约在52亿美元。

西班牙标售公债需求良好，也缓和了一些投资者对欧元区的忧虑。虽然意大利政局存在不确定性，但西班牙仍以较低的借贷成本标售出50亿欧元公债，规模是目标区间顶端。

SMB Forex Trading And Education主管Marc Principato表示，欧元在突破一个小阻力位1.3050美元后，未来几周内将在1.3250-1.3300美元间遭遇强劲阻力。

大部分分析师表示，就算西班牙、意大利这种欧元区高负债国家的借贷成本不上涨，从更加基本面的基础来看，处于困境的欧元区经济体也需要一个更为宽松的货币政策立场，以及较为疲软的汇率来提振经济成长。

欧元兑日圆大涨近2.1%至124.57日圆，为一周多以来最高。欧元最新报124.32日圆，升1.9%，为2月11日以来的最佳单日表现。

**英镑跳涨**

英镑兑美元从两年半低点反弹，最新报1.5026，基本持平，之前英国央行未决定启动量化宽松举措。

许多投资者最近几周均做空英镑，因预期英国黯淡经济前景将促使央行继续注入流动性。英国央行利率在纪录低位0.5%。

美元兑日圆涨0.9%报94.94日圆，之前触及日高95.06，为2009年8月以来最高。

周四稍早，日本央行维持货币政策不变，但日圆兑美元下跌，因预期未来会推出积极的宽松政策。

“日本央行新总裁会很快就推出更大胆的货币支持举措，以提振疲弱的国内经济，”Western Union Business Solutions资深市场分析师Joe Manimbo表示。

一些策略师已经调整预估，显示日圆持续疲弱之势。比如，瑞银将年末美元兑日圆的汇率预估由85日圆调升至100日圆。

今日 上日 当日 今年 2012年

以来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美 1.3104 1.2965 +1.07 -0.68 1.3194

元

美元/日 94.81 94.06 +0.80 +9.30 86.74

圆

欧元/日 124.26 121.96 +1.89 +8.57 114.45

圆

美元/瑞 0.9426 0.9486 -0.63 +2.96 0.9155

郎

英镑/美 1.5012 1.5016 -0.03 -7.62 1.6251

元

美元/加 1.0293 1.0319 -0.25 +3.75 0.9921

元

澳元/美 1.0266 1.0227 +0.38 -1.22 1.0393

元

欧元/瑞 1.2354 1.2299 +0.45 +2.31 1.2075

郎

欧元/英 0.8727 0.8634 +1.08 +7.55 0.8114

镑

新西兰 0.8276 0.8283 -0.08 -0.08 0.8283

元/美元

美元/挪 5.6640 5.7233 -1.04 +1.82 5.5630

威克朗

欧元/挪 7.4256 7.4209 +0.06 +1.16 7.3403

威克朗

美元/瑞 6.3264 6.4212 -1.48 -2.65 6.4986

典克朗

欧元/瑞 8.2922 8.3256 -0.40 -3.33 8.5777

典克朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令

时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 梁睿雪/李爽; 审校 张涛/程琳/王洋)

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