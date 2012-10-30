保卫欧元的持久战关键在经济改革

* 欧元区应抓住市场喘息时机促增长

* 机构改革配以经济调整

* 强大阻力犹存,法国愈发受关注

撰稿 全球经济主编魏伦(Alan Wheatley) 编译 艾茂林/石冠兰/王翔琼/梁睿雪/许娜

路透布鲁塞尔10月29日电---眼前这场拯救欧元之战,欧洲已经取得胜利.但维护欧元长期可持续发展之战,才刚刚拉开序幕.

欧盟方面显然松了一口气:欧洲央行(ECB)有条件承诺充当受困欧元区成员国债券的最终买家,消除了一个威胁,至少目前而言是这样.

重要的是,据官员透露,此前只是口头说说欧元区不可能解体的一些北欧国家,现在也言行一致了.

因此,欧元区17国开始加大马力建立支持机构,而这些机构早在1999年欧元刚诞生的时候就该就位了.

目前欧元区拥有一支永久性救助基金.旨在打破高负债国与银行业"死亡关联"的银行业联盟也初现雏形.甚至有传言称将为欧元区缓冲经济打击设立单独预算.

"很多进展是你两年前从政治层面无法想象的.形势在迅速发展,"位於布鲁塞尔的智库欧洲政策研究中心(CEPS)研究员Diego Valiante说.

然而新格局的形成可能需要10年时间来完成,即便到了那时,机构支柱仍无法确保欧元的长久存在.

因此需要经济成长和趋同共存--逆转南北经济、财政和金融的分歧趋势，这些差距仍在割据欧元区,并妨碍欧洲央行对全区推行统一货币政策.

审计和商业服务公司BDO的一份近期全球财务长调查显示,对投资南欧存高度谨慎态度.

"政界人士作出了大量承诺,但这些承诺似乎没有获得财务长的信任,"BDO执行长Martin van Roekel表示.

**代价高昂的调整**

在一定程度上,债权国在平衡经济方面取得了进展,尽管要付出严峻撙节举措的代价,这些举措搞垮了政府,引发了抗议暴动,并使得欧洲大部陷入衰退.

希腊、葡萄牙和西班牙2007年经常账赤字都超过国内生产总值(GDP)的10%.今年,仅有希腊将达到3%.并非所有的改善都由於进口的崩溃.根据德意志银行数据,2008年第四季以来西班牙的出口大增23.6%.

德意志银行分析师Thomas Mayer和Markus Jaeger估计,假设目前趋势持续,二线国家和德国之间单位劳动力成本的差距到2015-16年多数情况下可能扯平.

各国在降低预算赤字方面亦取得进展.为更好评估中期债务的可持续性,Mayer和Jaeger将欧元区处在经济周期低点的事实纳入考量,因此税收减少并会提高福利支出.

在经过周期性调整的基础上,到2013年将只有爱尔兰的预算赤字与GDP之比超过欧元区所设3%的门槛.意大利将为盈余.

他们在报告中写道,"粗略假设中期名义GDP增幅超过3%,二线国家将接近达到符合稳定债务/GDP比例的基本财政状况."

但是,正如德意志银行指出的那样,经济成长一直令人失望.这就是欧盟由短暂的宽慰转向担忧的原因,因为各国自我更新的能力令其忧虑.

以西班牙为例,该国或将遭受永久性的产出损失,因其楼市泡沫破灭後建筑业崩溃.失业率创纪录高位25%,经济连续五个季度萎缩.

"至少需要五或十年的时间来调整,"一名欧盟执委会的高级官员表示.

**小规模不具生产力**

多年来不乏有报告点出欧洲如何能提高自身的竞争力,包括消除跨国竞争的阻碍、建立其泛欧能源和交通网络等等.

但过去10年以来,欧盟及其主要竞争者之间的劳动生产力落差已经拉开.欧洲创新产能低下,有人会问'欧洲的谷歌在哪儿?'.现在甚至连中国企业在研发上的支出都要多於欧洲企业.

研究机构欧洲之友(Friends of Europe)的Giles Merritt表示,亚洲带来的挑战还没有在政治层面引发辩论:"竞争的警铃还不够响."

企业规模大小恰好能说明学者提倡的深层次改革问题.

布鲁塞尔智库Bruegel的研究报告称,以出口商论,大企业通常比小公司要有优势得多,因而对本国竞争力有所贡献.大企业同样在人力资本和研发方面的投资会更多.

Bruegel副主任Guntram Wolff表示,但许多国家的规范不利於企业扩大规模.例如在法国,拥有50名员工的公司就必须成立劳资委员会.

"我们的研究发现,惟有大企业才真正具有创新性和生产力,才能实现大规模出口,"Wolff说."一家只有49名员工的公司,是不可能将产品出口到中国的."

**未来将面临新战斗**

这种情况并非法国独有.意大利的劳动市场也很僵化,生产力在经济合作暨发展组织(OECD)成员国中最低.

自1995年以来,意大利人均国内生产总值(GDP)持续下滑.生产力停滞的影响已经显现.

而近来法国的竞争力更加下滑,2011年贸易逆差甚至创下700亿美元的纪录高位,让人越来越感到担忧.

法国债券收益率(殖利率)目前还处於纪录低位,但总统奥朗德不愿支持改革,让一些投资者愈发不安.

风险就在於法国和德国的经济将继续背道而驰,从而使这两个欧洲核心大国产生政治分歧.近几年法国在全球贸易所占份额已然下滑,而德国却在持续成长.

"德国生产力强劲增长,这种趋势将因他们不断地投资而得以延续.但法国却面临问题,因为其生产力虽然处在高位,但却陷入停滞,"一名资深的国际分析师称.

欧盟一些官员也持有相同忧虑.他们清楚现在只是欧元长期保卫战的短暂休战期.他们只能祈祷当休战期结束时,法国不会遭遇巨大冲击.

"法国正在重蹈意大利的覆辙,没有太多改革的意愿,而且只要市场仍友善对待法国,他们改革的动机就不大,"一名官员称.(完)

--译文审校 程琳/王丽鑫/李春喜/李婷仪/王冠中

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