分析：欧元区该如何改革 各方莫衷一是

图为不同面值的欧元现钞。 REUTERS/Kacper Pempel

路透维也纳9月14日 - 虽然难民潮来袭及希腊债务两大问题沸沸扬扬，但有关欧洲货币同盟在经历六年衰耗危机后该如何补强的讨论正逐渐升温。

一方面有人认为，欧元区19国需要采取更为大胆的措施，朝着联邦化方向进行整合，才能使成为欧元成为一个稳定的货币区域。另一方面的论点则是，在各国民意及政界都不愿交出更多主权的情形下，欧洲只得慢慢的小幅推进。

欧盟五大机构领导人6月提议在未来两年采行一连串措施，在不修改欧盟条约的情形下强化欧盟的银行业同盟，就资本、能源及数码等市场进行整合，强化经济竞争力，并应对宏观经济失衡。

现在就连那些相对低调的提案都面临阻力，特别是来自德国的阻力。德国坚决反对进一步分担欧盟层级的责任。

在法国首都巴黎及法兰克福的欧洲央行总部，许多志向更为远大的构想正如雨后春笋般浮现。

欧元区在达成希腊第三轮纾困协议以使其续留欧元区的期间，一名法国部长级官员及一名央行官员呼吁成立欧元区财政部，拥有自身的预算及国会，以及监管各国经济及财政政策的权力。

法国经济部长马克龙称，法、德必须在主权和风险共担问题上打破昔日桎梏，“彻底改造”欧洲，让欧元区顺利运转。

“对法国来说，这意味着我们必须进行改革，彻底打破陈规。这也意味着德国必须打破禁忌，”马克龙告诉南德日报(Suddeutsche Zeitung)，“如果成员国不愿意接受货币联盟内的任何形式的财政转移，就像现在的情况，那么你可以忘记欧元和欧元区。”

马克龙称，一个以超级行政长官为首的欧洲经济政府，应当能够在市场上借款，同时拥有单独的预算，与欧盟占本地生产总值(GDP) 1%的预算相比较，其预算会更高。

另外，欧洲央行执委科尔呼吁设立欧洲财政部长一职，受欧洲议会监督。

这个职位将负责防止经济和财政失衡，管理危机和经手欧元区预算，另外在国际经济和金融机构中代表欧元区各国政府。

欧元区最大的经济和政治强国-德国的回应比较谨慎，但态度并不怠慢。

德国总理默克尔表示，强化欧元区可能是一个循序渐进的过程，因为鲜有政府想去改变欧盟的创立合约，这需要几个国家公投批准。

她说，德国和法国正在协同改善欧洲银行业联盟，建立资本市场联盟，制定更有效的治理方法，以提升经济竞争力，动用一些额外的金融资源届时可能有助于各国进行改革。

法国通过财政和经济政策共享更多主权的意愿是否上升，届时德国是否愿意通过欧元区共同预算或债务共担来共享风险，还不明朗。

目前，就连有关共同对各国银行存款进行再保险的温和提议，德国都是回避态度。

反欧元平民党在法国等许多成员国的崛起，使得欧元区加强融合的政治风险变得更大，不过也不是没有可能。

确定应该改正什么更加困难，因为经济学家与政界人士对于危机源头仍各有看法。

德国的标准看法，是将南欧国家政府挥霍浪费与劳动力成本上升视为罪魁祸首。因此柏林方面提出的解决方案，是透过撙节以缩小赤字，并降低薪资本来恢复竞争力。

但许多经济学家称，德国出口畅旺和薪资限制，加上低利率与放贷无度导致楼市劲扬后，二线国家民间债务激增，开启了欧元区的不均衡。

在这种情况下，解决方法就是提振德国内需，想办法将危机国家的部分债务减记，或将其共同化。

欧盟执委会主席容克上周承认，欧元区经济体在危机期间出现分化，失业和不均衡现象加剧，增长潜力萎缩，导致公众对欧元产生怀疑。

容克承诺从2017年中开始采取措施，在现有救援基金--欧洲稳定机制(European Stability Mechanism,ESM)的基础上成立欧元区财政部，作为经济的后盾。

这些愿景加上使欧洲对经济和财政政策的监管更具约束力，都需要调整欧盟条约，而这恰恰是德国和法国在2017年大选前都不想触及的问题。

伦敦政经学院经济学家格罗韦(Paul de Grauwe)等经济学家担心，当前的温和经济复苏可能会引发自满，有碍纠正欧洲货币联盟设计缺陷所需的架构变革。

他建议将各国原有债务汇集于一个共同的欧元区财政机构名下，以降低各成员国对市场动荡的曝险，并建议创建一个保险机制，来抵御欧元区内部的经济冲击。

在一个由奥地利央行主办的有关完善货币联盟的会议上，提出的其他建议还包括，在危机期间启用一个统一的欧元区失业保险计划，赋予欧盟更多权力促使成员国纠正宏观经济失衡，甚至建议从欧洲央行借款来支持基础设施方面的公共投资。

奥地利央行总裁诺沃特尼主持本次会议，他对于如何解决欧元区制度缺陷的新想法表示欢迎，但是警告不要“危言耸听”和使用“戏剧性腔调”。

“诸如我们必须进行彻底改革，否则一切就玩完的说法就尤为危险，”他表示，“我们都知道，我们近期不会进行彻底的改革...所以这样的逻辑无疑是在说，欧元区就要崩溃了。”(完)

(译文审校 高琦/张涛/陈宗琦)

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