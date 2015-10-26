分析：难民危机引发欧盟在团结和安全之间艰难抉择

在奥地利与斯洛文尼亚边境Spielfeld休息的难民，摄于10月24日。 REUTERS/Leonhard Foeger

路透布鲁塞尔10月25日（记者 Paul Taylor） - 欧洲如何对待难民引发的分歧导致一些外交官对欧盟的未来提出了担忧。

欧盟正在团结和安全之间痛苦抉择，各国政府艰难应对来自叙利亚、阿富汗和非洲之角的难民，此事正在很多国家引发政治后果。

“之前不可想象的事情现在变成了可能的事情，那就是欧盟解体，”欧盟委员会协调欧盟移民危机行动的副总裁Frans Timmermans对智库欧洲之友（Friends of Europe）说道。

有经验的外交官们表示，欧盟政府间的不信任达到了令人警觉的程度。

德国总理默克尔敦促欧盟国家向难民开放大门和胸怀，但其他领导人认为最重要的事情是控制欧盟的外部边境，限制移民流入，将更多未被接受避难的人驱逐出境，以及向第三方国家支付金钱让他们将难民留在国内。

以匈牙利总理维克托·欧尔班为首的一些欧盟国家领导人指责默克尔加剧了移民流入；默克尔8月单方面决定接收叙利亚难民，而欧盟规定寻求避难的人必须在他们抵达的第一个欧洲国家提出申请。

德国官员们称，默克尔只是承认该规定给希腊和意大利带来了不现实的负担，且已失效，需要人道主义行动。

很多难民通过匈牙利前往德国，引发欧尔班关闭了匈牙利与塞尔维亚和克罗地亚的边境，其它不堪重负的国家也采取了以邻为壑的行动。

这导致上万人在巴尔干西部处在不人道的环境中，而冬天就要来了。

法国、奥地利、丹麦、瑞典和荷兰国内对极右翼党派的支持在上升；极右翼党派煽动人们对外来移民、伊斯兰教和恐怖主义的恐慌情绪。

中欧和东欧国家政府拒绝德国和布鲁塞尔提出的按配额接收难民的要求。右翼民主主义党派在波兰的支持率上升可能让情况更加严重。

默克尔在国内也面临自己所在的保守党内关闭德国边境和限制移民人数的更多压力。德国政府已经削减了避难申请者的福利，并在加速驱逐被拒绝避难的人。

难民危机还引发欧盟机构间的分歧，容克领导的欧盟委员会将危机视为融合难民的长期人道主义挑战。

而前波兰总理、欧盟理事会主席图斯克称，需要“抑制”或“控制”移民潮“威胁”，通过向土耳其支付金钱让叙利亚难民留在土耳其。

图斯克上周在马德里对中右翼领导人发表演讲时与提倡安全的人站在了同一个阵营里，罕见地抨击默克尔，称那些希望在欧洲边境被封锁之前在难民配额问题上达成一致的人是幼稚的。

“我们不能再允许团结和幼稚等同、开放和无助等同、自由和混乱等同，我所说的显然是边境的情况。”

“民众希望再次感觉到安全，因为只有那时他们才能够帮助需要帮助的人。”图斯克说道。（完）