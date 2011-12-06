欧元解体疑虑促使欧洲富人撤出欧元资产

路透伦敦12月5日电---银行人士指出,在担心欧债危机可能导致欧元解体的疑虑下,最富裕的欧洲投资人正在将资金撤离欧元,美元及日圆则是较受青睐的停泊目标.

一跨国集团私人银行部门人员表示,自从上个月发生德国央行必须出手以防止公债标售失败的事件後,他的团队已经见到更多客户撤出欧元.这位人士专门服务资产值500万美元以上客户.

他形容这股趋势介於稀疏涓流与洪水之间,美元是最受青睐的避险目标,其次为日圆.

他并称,英镑亦被认为与欧元区的命运过度密切相关,万一欧元解体时,英镑无法成为有效的缓冲工具.

花旗(C.N)私人金融部门投资长Richard Cookson亦表示,他已见到客户"转出欧元".

但他警告,欧元解体的复杂度及潜在冲击,令人难以确定如何保护财富.

"举例来说,你可以对冲某个货币大贬的风险,也可以对冲它上涨的风险,但你如何对冲它完全消失的风险?"

Saffery Champness会计所私人客户团队合夥人Ronnie Ludwig指出,他见到一些客户将更多资金转入英镑,为了安全感而不顾实质利率为负的因素.

他表示,英镑吸引人的条件,包括拥有财政立场保守的政府,以及2008-2009年金融危机期间,政府展现出愿意援救落难银行的态度.(完)

--编译 蔡美珍;审校 孙茉莉

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