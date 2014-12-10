焦点：各界一面倒做空欧元至2015年 能否开花结果？

图为在巴黎拍摄的美元和欧元现钞。 REUTERS/Philippe Wojazer

路透伦敦12月9日 - 当对冲基金居然也一股脑地和所有人站进一个队伍里的时候，你懂的，这就是那种过度热门的交易了。

在即将进入2015年之际，欧元正面临着上述景况。交易员、投资银行、资产经理和对冲基金都在押注欧元将会走弱，唯一的分歧无非是欧元会下跌多少。

这其中的基本逻辑很简单：欧洲央行将透过大规模购买政府公债来放宽货币政策，防止成长不力和通胀率低迷阻碍欧洲地区经济的发展。

美国货币政策收紧且经济成长走强，欧元区却在开展宽松货币政策，经济成长陷入疲弱，这也是拉低欧元的一个理由。

欧洲央行(ECB)总裁德拉吉表示，已经准备好透过资产购买计划将央行资产负债表扩大约1兆(万亿)美元，包括购买政府公债这个充满政治敏感意味的选项。

自2007-08年金融危机以来，美国、英国、和日本央行已经采纳了这一政策，只是效果各有不同。

说到明年欧元将走低的预期，唯一的问题就是：每个人都是这么看的。

“我在20年的投资生涯中，从未见过这种市场意见高度统一的情况，”Banque Internationale à Luxembourg首席投资官Yves Kuhn表示。

“我不喜欢这种大家意见一致的情况。”

有鉴于过去一年出现的各种状况，我们很有理由对这种意见的高度统一保持戒备。金融界绝大多数押注2014年美国公债收益率(殖利率)会上升，而美国10年期公债收益率今年全年稳步下行，10月15日实质已经崩盘。

接受路透调查的54名分析师一致认为，欧元将在12个月时间内跌至1.18美元，也就是说，在今年已下挫10%的基础上，再下跌4%左右。

这54名受访分析师中，只有九人预计欧元将在未来12个月上涨。一些投行的较长期预期甚至更为悲观：德意志银行预计欧元兑美元将在2017年跌破平价。

与这股风潮相左的是高风险，但正因为高风险，成功押注才会收获更大收益。面对富有且老练的投资者，对冲基金自夸的就是有能力“战胜市场”，并因而收取可观费用。

但是最近对冲基金的日子不太好过。行业跟踪机构Eurekahedge最新数据显示，今年迄今，对冲基金回报仅为3.45%。约有18%的基金称自己今年获得了两位数回报，为去年同期的一半。

对于其他市场涨幅来说，这简直不值一提。标准普尔500指数.SPX今年迄今上涨13%，美元指数.DXY攀升11%，美国和德国公债总回报都接近10%。

对冲基金规律指出，“聪明资金”顺势而为，欧元逐步成了这条规律的例外。芝加哥商业交易所(CME)最新仓位数据显示，投机客做空欧元的押注接近了纪录高位。

“逆势而为并没有好结果，”Omni Macro Fund策略师Chris Morrison表示。

欧元跌势明年存在诸多潜在的障碍。其中之一是如果美国联邦储备委员会(美联储/FED)升息速度不够快，或升息幅度不如市场预期，将削弱美元兑欧元的相对吸引力。

同理，如果欧元区成长意外强劲，可能推升市场决定的欧元利率与收益率，欧元的相对投资回报将获得改善。

美国当局有可能反对美元上涨，因为他们可能辩称这将导致金融面的不稳定性增加。无独有偶，国际清算银行(BIS)本周也表达类似的顾虑。

从欧元的角度来看，欧元区具备全球金额最高的经常帐盈余。这意味着，每年光凭自然而然的交易与投资流动，就有数千亿美元的资金流入欧元，因此势必要有庞大的资金流出才会让欧元走弱。

不过话说回来，没什么人会愿意逆向操作押注。

“道理非常简单--公司付你薪水，要你做空欧元。这再明白不过了，不由分说，”伦敦一名避险基金经理人如是说。(完)

(编译 洪曦/王颖/朱晓军/陈宗琦；审校 张明钧/杜明霞)

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