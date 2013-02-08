欧元下滑 欧央行总裁言论引发谨慎情绪

* 欧元下滑,投资人谨慎看待欧央行总裁德拉吉言论

* 德拉吉称高汇率使欧元区面临经济风险

* 欧央行维持利率不变

* PIMCO认为欧元未来三至六个月将在1.30-1.40区间波动

路透纽约2月7日 - 欧元兑美元和日圆周四下滑,之前欧洲央行总裁德拉吉对欧元近期升势表示担忧,并提及经济面临的风险,提升未来降息的机率.

欧元兑美元和日圆连续第二个交易日下跌,因德拉吉在欧央行会后的记者会上表示,担心欧元汇率对经济产生的影响.欧央行会议中决定维持利率稳定在0.75%.

德拉吉指出,欧元区经济活动在2013年应逐步复苏,但负面风险要多过正面风险.德拉吉还表示,欧元汇率接近长期平均水准,要比许多分析师此前预期水准高.

"汇率不是政策目标,但对于经济成长和物价稳定很重要,我们当然希望看到汇率升值是否改变价格稳定性的风险评估,"德拉吉称.

"德拉吉的言论属中性至温和稳健,意味着降息仍有可能,"加州太平洋投资管理公司(PIMCO)副总裁兼全球投资经理Ben Emons表示.截至12月31日,PIMCO持有资产规模为2万亿美元.

"如果欧元给消费者物价指数(CPI)带来太大压力,欧央行可能考虑扩大流动性操作或可能降息,以抵消物价的下行压力,"他说.

欧元兑美元跌0.9%报1.3398,稍早一度跌至1.3369的低点,为1月25日以来最低,欧元触及这一日内低点也创下去年6月以来最大单日百分比跌幅.

"利差是今日带动欧元走势的主要因素,"Emons说."欧洲央行目前还不能改变政策立场,因为情况好坏不一--金融市场情况看起来很不错,但有些欧洲经济体的信贷情况却不太好."

Emons说未来三至六个月内,欧元可能局限在1.30至1.40美元的区间.Emons管理着700亿美元的全球资产.

"我并没有过分看多欧元,但是我也不认为涨跌空间会很大."他说.

欧元兑日圆下跌1%,报125.38日圆,但高于盘中低点124.48日圆.

欧元尽管周四走跌,但今年迄今兑美元涨幅已有约1.6%,兑日圆涨幅约为9.6%.

欧元兑美元在2月1日升至2011年11月以来的最高点,引起法国总统奥朗德呼吁采行一项汇率政策,以避免欧元出现"不合理走势".

欧元持续上涨的话可能损及出口业,并危及欧元区的经济复苏.但德国官员已经表示,欧元汇率并未被高估.

**欧元跌势过快**

但一些分析师警告称,欧元跌势可能过快过猛,而且仅仅是短期走势.

DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio指称德拉吉还表示,欧元汇率较高是人们对欧元区有信心的表现.

"在今天为止欧元的初步膝跳反射之外,进一步跌势应将受限,"Vecchio称.

西班牙周四标售公债获得旺盛需求,但短期公债收益率的微幅上升抑制了欧元升势.

尽管日圆兑美元和欧元均上涨,但投资者认为日圆趋势仍是向下,因预计日本央行下一位领导人将采取更多强有力的行动.

根据路透数据,美元/日圆尾盘报93.58日圆,当日跌0.1%.周三曾升至2010年5月以来最高位94.06日圆.

"日圆仍有进一步贬值空间,可能跌至95-98,"太平洋投资管理公司(PIMCO)的Emons称.

"我预计不会到100日圆,但这主要看下任日本央行总裁是谁,以及他是否将暗示采取更多积极货币政策行动,"他表示.

另外英国央行表示,维持利率在0.5%不变,而且其量化宽松总体规模仍为3,750亿英镑.

与此同时,冰岛达成一项期盼已久的协议以缓解其银行业债务负担,这使其借贷成本降至危机前水平,并增加了今年不再依靠欧盟/国际货币基金组织(IMF)贷款的机率.

根据路透数据,爱尔兰指标10年期公债收益率最低降至3.955%,为2007年初以来可比爱尔兰指标公债最低收益率.

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3396 1.3520 -0.92 +1.53 1.3194

美元/日圆 93.62 93.63 -0.01 +7.93 86.74

欧元/日圆 125.42 126.60 -0.93 +9.58 114.45

美元/瑞郎 0.9182 0.9097 +0.93 +0.29 0.9155

英镑/美元 1.5715 1.5660 +0.35 -3.30 1.6251

美元/加元 0.9977 0.9956 +0.21 +0.56 0.9921

澳元/美元 1.0277 1.0318 -0.40 -1.12 1.0393

欧元/瑞郎 1.2300 1.2308 -0.06 +1.86 1.2075

欧元/英镑 0.8525 0.8630 -1.22 +5.07 0.8114

新西兰元/美元 0.8328 0.8395 -0.80 +0.54 0.8283

美元/挪威克朗 5.5188 5.4990 +0.36 -0.79 5.5630

欧元/挪威克朗 7.3943 7.4354 -0.55 +0.74 7.3403

美元/瑞典克朗 6.4118 6.3607 +0.80 -1.34 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.5900 8.6005 -0.12 +0.14 8.5777

附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

(编译/审校 李爽/李婷仪/于春红)

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