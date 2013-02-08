欧元下滑 欧央行总裁言论引发谨慎情绪

LME考虑改革交易结构 突显会员之间分歧重重
路透伦敦4月11日 - 伦敦金属交易所(LME)正在考虑改革其复杂的交易结构，以吸引资金并扭转成交量下降的趋势。这令希望改革的会员与不希望改革的核心传统会员之间的分歧暴露无遗。
* 欧元下滑,投资人谨慎看待欧央行总裁德拉吉言论
* 德拉吉称高汇率使欧元区面临经济风险
* 欧央行维持利率不变
* PIMCO认为欧元未来三至六个月将在1.30-1.40区间波动
路透纽约2月7日 - 欧元兑美元和日圆周四下滑,之前欧洲央行总裁德拉吉对欧元近期升势表示担忧,并提及经济面临的风险,提升未来降息的机率.
欧元兑美元和日圆连续第二个交易日下跌,因德拉吉在欧央行会后的记者会上表示,担心欧元汇率对经济产生的影响.欧央行会议中决定维持利率稳定在0.75%.
德拉吉指出,欧元区经济活动在2013年应逐步复苏,但负面风险要多过正面风险.德拉吉还表示,欧元汇率接近长期平均水准,要比许多分析师此前预期水准高.
"汇率不是政策目标,但对于经济成长和物价稳定很重要,我们当然希望看到汇率升值是否改变价格稳定性的风险评估,"德拉吉称.
"德拉吉的言论属中性至温和稳健,意味着降息仍有可能,"加州太平洋投资管理公司(PIMCO)副总裁兼全球投资经理Ben Emons表示.截至12月31日,PIMCO持有资产规模为2万亿美元.
"如果欧元给消费者物价指数(CPI)带来太大压力,欧央行可能考虑扩大流动性操作或可能降息,以抵消物价的下行压力,"他说.
欧元兑美元跌0.9%报1.3398,稍早一度跌至1.3369的低点,为1月25日以来最低,欧元触及这一日内低点也创下去年6月以来最大单日百分比跌幅.
"利差是今日带动欧元走势的主要因素,"Emons说."欧洲央行目前还不能改变政策立场,因为情况好坏不一--金融市场情况看起来很不错,但有些欧洲经济体的信贷情况却不太好."
Emons说未来三至六个月内,欧元可能局限在1.30至1.40美元的区间.Emons管理着700亿美元的全球资产.
"我并没有过分看多欧元,但是我也不认为涨跌空间会很大."他说.
欧元兑日圆下跌1%,报125.38日圆,但高于盘中低点124.48日圆.
欧元尽管周四走跌,但今年迄今兑美元涨幅已有约1.6%,兑日圆涨幅约为9.6%.
欧元兑美元在2月1日升至2011年11月以来的最高点,引起法国总统奥朗德呼吁采行一项汇率政策,以避免欧元出现"不合理走势".
欧元持续上涨的话可能损及出口业,并危及欧元区的经济复苏.但德国官员已经表示,欧元汇率并未被高估.
**欧元跌势过快**
但一些分析师警告称,欧元跌势可能过快过猛,而且仅仅是短期走势.
DailyFX外汇分析师Christopher Vecchio指称德拉吉还表示,欧元汇率较高是人们对欧元区有信心的表现.
"在今天为止欧元的初步膝跳反射之外,进一步跌势应将受限,"Vecchio称.
西班牙周四标售公债获得旺盛需求,但短期公债收益率的微幅上升抑制了欧元升势.
尽管日圆兑美元和欧元均上涨,但投资者认为日圆趋势仍是向下,因预计日本央行下一位领导人将采取更多强有力的行动.
根据路透数据,美元/日圆尾盘报93.58日圆,当日跌0.1%.周三曾升至2010年5月以来最高位94.06日圆.
"日圆仍有进一步贬值空间,可能跌至95-98,"太平洋投资管理公司(PIMCO)的Emons称.
"我预计不会到100日圆,但这主要看下任日本央行总裁是谁,以及他是否将暗示采取更多积极货币政策行动,"他表示.
另外英国央行表示,维持利率在0.5%不变,而且其量化宽松总体规模仍为3,750亿英镑.
与此同时,冰岛达成一项期盼已久的协议以缓解其银行业债务负担,这使其借贷成本降至危机前水平,并增加了今年不再依靠欧盟/国际货币基金组织(IMF)贷款的机率.
根据路透数据,爱尔兰指标10年期公债收益率最低降至3.955%,为2007年初以来可比爱尔兰指标公债最低收益率.
今日 上日 当日 今年以来 2012年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 1.3396 1.3520 -0.92 +1.53 1.3194
美元/日圆 93.62 93.63 -0.01 +7.93 86.74
欧元/日圆 125.42 126.60 -0.93 +9.58 114.45
美元/瑞郎 0.9182 0.9097 +0.93 +0.29 0.9155
英镑/美元 1.5715 1.5660 +0.35 -3.30 1.6251
美元/加元 0.9977 0.9956 +0.21 +0.56 0.9921
澳元/美元 1.0277 1.0318 -0.40 -1.12 1.0393
欧元/瑞郎 1.2300 1.2308 -0.06 +1.86 1.2075
欧元/英镑 0.8525 0.8630 -1.22 +5.07 0.8114
新西兰元/美元 0.8328 0.8395 -0.80 +0.54 0.8283
美元/挪威克朗 5.5188 5.4990 +0.36 -0.79 5.5630
欧元/挪威克朗 7.3943 7.4354 -0.55 +0.74 7.3403
美元/瑞典克朗 6.4118 6.3607 +0.80 -1.34 6.4986
欧元/瑞典克朗 8.5900 8.6005 -0.12 +0.14 8.5777
附注:上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
(编译/审校 李爽/李婷仪/于春红)
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