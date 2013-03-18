欧元普跌 塞浦路斯提议向储户征税令投资人不安

* 塞浦路斯提议向储户征税后投资人不安

* 西班牙和意大利公债收益率大涨

* 欧元/美元技术指标显示卖出信号

路透纽约3月18日 - 欧元兑美元周一挫至逾三个月低点，此前塞浦路斯计划向银行储户征税，以争取欧盟救助协议，引发投资人担心西班牙和意大利等欧元区更大的受困经济体可能效仿。

周末这一举动打破了以往视储户储蓄不可侵犯的惯例，令市场担心挤兑可能蔓延至其他可能求援的规模更大国家。西班牙和意大利公债收益率上涨。

但一些分析师表示，欧元跌势应受控。塞浦路斯是非常小的一个欧元区经济体，许多分析师相信此举是一次性的措施，不太可能在其他欧元区二线国家重演。

“塞浦路斯长期作为一个离岸金融中心，特别是对俄罗斯人而言，”Western Union Business Solutions高级策略师Karl Schamotta称，“很少有意大利或西班牙人预计这会发生在本国，因两国都不是离岸税收天堂。”

“交易商对建立较大的空头仓位有顾虑，而且许多投资人已认为这是入市的良机。”

欧元兑美元在亚洲交易时段低见1.2880美元，为12月10日来最低，之后缩减跌幅，纽约尾盘报1.2954美元，跌0.9%。

在希腊财政部消息人士表示，欧元集团已决定给予塞浦路斯向储户征税的更多灵活性后，欧元略微缩减跌幅。

该消息人士表示，欧元集团已同意存款不足10万欧元的储户利益应受到保护。塞浦路斯应仍按计划从征税中筹资58亿欧元，该国议会将在周二就救助方案投票。

一个月欧元/美元隐含波动性跳升至13.33%，周五报约7.7%，显示市场的不安情绪。

测量欧元买权和卖权相对需求的欧元/美元一个月风险逆转显示市场愈发认为欧元将走软。

Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，所有技术指标都指向“卖出”欧元/美元，相对强弱指标尚未处于超卖。

欧元/日圆跌0.9%，报123.46日圆，一度跌穿121.68日圆的支撑位，这是其55日移动均线切入位。欧元兑日圆低见121.55日圆，为3月6日来最低。

欧元兑瑞郎跌0.1%，报1.2256瑞郎，兑英镑跌0.9%，报0.8573英镑。

美元兑日圆在电子交易平台EBS上低见93.45日圆，在路透平台上，美元/日圆低见94.03日圆。

稍后，美元兑日圆反弹至95.26日圆，当日变动不大，但较3月12日触及的三年半高位96.71日圆仍差超过1日圆。

分析师表示，日圆会继续承压，因投资人押注日本央行将增加激进的宽松货币政策，且预计欧元区政客将能够安抚市场。

美元指数.DXY升0.5%，报82.645，近几周美国经济改善提振美元走势。

今日 上日 当日 今年 2012年

以来

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美 1.2954 1.3074 -0.92 -1.82 1.3194

元

美元/日 95.20 95.24 -0.04 +9.75 86.74

圆

欧元/日 123.33 124.54 -0.97 +7.76 114.45

圆

美元/瑞 0.9460 0.9387 +0.78 +3.33 0.9155

郎

英镑/美 1.5104 1.5113 -0.06 -7.06 1.6251

元

美元/加 1.0219 1.0193 +0.26 +3.00 0.9921

元

澳元/美 1.0401 1.0404 -0.03 +0.08 1.0393

元

欧元/瑞 1.2255 1.2275 -0.16 +1.49 1.2075

郎

欧元/英 0.8578 0.8646 -0.79 +5.72 0.8114

镑

新西兰 0.8264 0.8272 -0.10 -0.23 0.8283

元/美元

美元/挪 5.7825 5.7586 +0.42 +3.95 5.5630

威克朗

欧元/挪 7.4952 7.5293 -0.45 +2.11 7.3403

威克朗

美元/瑞 6.4316 6.3931 +0.60 -1.03 6.4986

典克朗

欧元/瑞 8.3331 8.3536 -0.25 -2.85 8.5777

典克朗

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令

时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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