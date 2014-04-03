欧元下滑 欧央行承诺使用非传统措施应对低通胀

* 欧元兑美元下挫0.36%

* 策略师称欧洲央行政策制定者对通胀的态度较预期温和

* 日圆兑美元创下10周新低

* 美国非农就业报告对美元是否能进一步上涨至关重要

路透纽约4月3日 - 欧元周四下挫，此前欧洲央行维持利率不变，并承诺在必要时使用非传统措施应对欧元区的低通胀。

欧元下滑扶助美元扩大普涨态势，但交易商表示周五美国将公布的非农就业报告将测试美元升势。

欧元兑美元近几周试图上探关键的1.40美元水准，自2011年来欧元一直未能攻克该水准，但周四在欧洲央行总裁德拉吉记者会期间，欧元低见1.3736美元，并在稍后一度跌穿1.37美元。

纽约尾盘，欧元兑美元跌0.36%，报1.3716美元，欧元兑英镑跌0.18%，欧元兑日圆跌0.33%。

“欧洲央行对通胀的态度要比市场预期略为温和，”BK Asset Management董事总经理Kathy Lien表示，“最引人关注的一点是欧洲央行在考虑非传统措施，这对欧元/美元不利。”

欧洲央行周四保持指标利率在0.25%的纪录低位不变，但欧洲央行总裁德拉吉在政策会议结束后举行的记者会上表示，他和央行同僚们决心尽全力阻止低通胀持续过长时间。

德拉吉今次讲话的基调较之上月有了重大转变。当时他为采取行动设定了很高的门槛。

欧元区3月通胀小跌至0.5%，为2009年欧元区经济深陷衰退以来最低，且为连续第六个月深陷德拉吉形容的1%下方的“危险区域”。

欧元下滑扶助美元，美元指数.DXY升0.33%，报80.83。

美元兑日圆也上涨，报103.96日圆，盘中触及104.11日圆的1月23日来最高。

过去两周，美元兑日圆稳步走强一直是主要汇市的主要行情，这激活了对美元终于要像许多银行1月预估的那样上行的希望。

自3月19日美联储主席叶伦向市场暗示美联储可能在明年春季升息后，美元兑日圆大涨约3%。

美国周五将公布的就业数据对美元是否能进一步上涨起到决定性因素。

根据路透访查的分析师预计，3月美国非农就业岗位增幅为20万，为四个月来最大。

“就业调查若显示美国经济在一段时间的低迷后出现反弹，会给予美元真正的提振，”Western Union Business Solutions汇市策略师Joe Manimbo在评论中提到。

**低通胀**

国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德表示，欧洲央行应该放宽政策以抗击可能拖累欧元区产出和消费者支出的“低通胀＂风险。

但美国经济数据在近几个月表现疲弱后已普遍有所改善，目前市场将数据疲弱主要咎于严寒天气。带动对日圆避险需求的对中国经济和乌克兰局势的担忧也减轻，至少暂时而言不在市场焦点内。

本周路透对逾60位外汇策略师的调查显示，他们预测欧元兑美一个月后将报1.37美元，六个月后报1.33，一年后仅报1.29。这些估值略高于一个月前的调查结果。

主要散户外汇交易平台Saxobank的首席投资长Steen Jacobsen预计今年欧元兑美元将跌至1.25美元，因预计今年稍晚欧洲央行将采取更积极措施放宽货币政策。

“你可能会说，从资金流动方面来看，欧元没有理由走软，但我认为，对政策制定者和游说人士而言，1.40美元是上限，“他说，“我认为欧元将升至该水准，进而促使欧洲央行采取行动。”

今日 上日 当日 今年以来 2013年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3718 1.3766 -0.35 -0.20 1.3745

美元/日圆 103.91 103.85 +0.06 -1.32 105.30

欧元/日圆 142.60 143.02 -0.29 -1.40 144.63

美元/瑞郎 0.8906 0.8865 +0.46 -0.25 0.8928

英镑/美元 1.6597 1.6625 -0.17 +0.25 1.6556

美元/加元 1.1031 1.1029 +0.02 +3.87 1.0620

澳元/美元 0.9229 0.9247 -0.19 +3.55 0.8913

欧元/瑞郎 1.2220 1.2205 +0.12 -0.42 1.2271

欧元/英镑 0.8262 0.8280 -0.22 -0.42 0.8297

新西兰元/美元 0.8542 0.8571 -0.34 +4.09 0.8206

美元/挪威克朗 6.0004 5.9685 +0.53 -1.09 6.0663

欧元/挪威克朗 8.2313 8.2176 +0.17 -1.29 8.3387

美元/瑞典克朗 6.5346 6.4763 +0.90 +1.52 6.4367

欧元/瑞典克朗 8.9749 8.9174 +0.64 +1.44 8.8474

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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