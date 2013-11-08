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货币新闻 | 2013年 11月 8日 星期五 14:28 BJT

全球汇市：欧元下跌，此前标普将法国评级下调一个级距至AA

路透东京11月8日 - 欧元兑美元周五下跌0.2%，此前标普将法国评级从AA+下调至AA。(完)
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