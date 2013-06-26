欧洲股市连升第二天 央行官员讲话缓解市场紧张情绪

专访：日本央行最早可能本月下调通胀预估--前央行理事门间一夫
路透东京4月5日 - 前日本央行理事门间一夫表示，日本央行最早可能本月下调通胀预估，因薪资增长放缓及民间支出疲弱，阻止本财年物价加速上涨。
* FTSEurofirst 300指数涨1.7%
* 录得4月来最大两天连涨
* 央行官员讲话令人释怀，燃点股市反弹
* Euro STOXX 50指数劲涨2.3%
路透伦敦6月26日 - 欧洲股市周三大涨，过去两日录得4月来最大两天涨幅，因央行官员的言论令人安慰，缓和对全球主要央行将马上收紧货币政策的忧虑。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.7%，报1,149.71点，在上日上升1.5%后延续涨势，且从过去一个月的跌势中反弹，当时担忧美国将缩减刺激计划及担心中国陷入流动性紧缩危机。
中国央行承诺将防止流动性紧张情况持续，重燃投资人在欧洲股市开盘时的买兴。这人气进一步得到提振，因欧洲央行官员称，撤出异常宽松政策为时尚早。
投资人纷纷买入和全球金融市场体质息息相关的板块，如欧洲银行股.SX7P和保险股.SXIP，分别上扬2.2%和2.1%，投资者也买入一些在过去一个月股价跌幅最大的板块，例如医疗保健股.SXDP及公用事业股.SX6P。
欧元区Euro STOXX 50指数.STOXX50E收涨2.3%，报2,602.81点。
英国富时100指数.FTSE收高1.04%，报6,165.48点。德国股市DAX指数.GDAXI大涨1.66%，报7,940.99点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高2.09%，报3,726.04点。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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