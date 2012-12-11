欧洲股市收于18个月新高 受德国强劲经济指数带动

* 泛欧绩优股指数FTSEurofirst 300指数上涨0.4%

* 泛欧绩优股指数创下2011年中期以来最高收盘点位

* 德国DAX指数在强劲的ZEW指数公布后面临主要阻力位

路透伦敦12月11日 - 欧洲股市周二收高,一主要股指创下18个月新高,受益于德国经济出现改善迹象,而且在年底传统操作方式中,资金流入股市.

德国ZEW经济景气判断指数显示本月德国投资者信心明显改善,汽车.SXAP、建筑.SXOP和基本资源.SXPP等依赖经济强劲增长的类股表现优于大盘.

德国被认为是欧洲的亮点,来自德国的正面消息为股市带来普遍乐观的季节性情绪.欧洲股市在过去15年中有12年的12月为收高.

"目前股市出现季节性走势.通常在12月的股市中,其趋势是上涨,"Ashburton投资经理Veronika Pechlaner称,该公司"加码"欧洲股市.

"我们已看到一些全球范围的投资者将资金投入欧洲,环境明显是受这一趋势带动,但显然易受回调走势打压."

泛欧绩优股指数European FTSEurofirst 300 .FTEU3收高0.4%,报1,138.85点,创下2011年中期以来最高收位,过去三周累计涨7%.

美联储周二开始召开为期两天的会议,其或将拿出更多刺激措施的可能性亦扶助股市.

德国DAX指数.GDAXI升0.8%,报7,589.75点,收于强大技术阻力位7,600点左右,2011年5月该指数在此动能消退,再之前见到此水准是在2008年.

对于那些夏季以来缓慢返回欧洲市场的投资者来说,德国股市是首选,夏季时欧洲央行承诺将尽其所能救助欧元,在此之后的9月出台了购债的详细计划.

"自9月以来,我们确实看到更多资金回流到欧洲,投资者兴趣增加,"RBC Wealth Management欧洲股市主管Frederique Carrier称,她建议关注那些财务状态良好、股息较高且有较好成长前景的公司.

但短期来说股市的涨势不可能是直线形态的,因欧债问题挥之不去,而且全球经济仍面临美国"财政悬崖"的威胁.

英国富时100指数.FTSE收高0.06%,报5,924.97点,法国CAC-40指数.FCHI收升0.94%,至3,646.15点.(完)

(编译 于春红; 审校 利棣儿)

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