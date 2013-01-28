欧元区绩优股指数触及18个月新高

* 欧元区绩优股指数EuroSTOXX 50指数触及18个月新高

* 投资者等待买跌的机会

* 银行股受青睐,因估值仍具吸引力

路透伦敦1月28日 - 欧洲股市欧元区绩优股指数周一触及18个月新高,技术图表暗示,将继续缓慢上行,因全球经济和企业业绩显现出初步改善的迹象.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收盘持稳在2,744.50点,盘中触及新高2,753.93点,因强于预期的美国耐久财订单数据显示,企业支出增加.

自1月3日以来,欧元区绩优股指数的日均波幅不到10个点,不到2012年的一半.

"市场并未见顶,但也不会加速上行,市场走势缓慢,需要有耐心,"Day By Day的分析师Valerie Gastaldy表示.

"只要守在2,723点的技术支撑位之上,市场的下一个目标可能是2,790点.市场的超买并不严重,因涨势非常非常缓慢."

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收跌0.15%,报1,172.99点,盘中触及两年日内最高1,176.19点.

市场缓慢上行,加之EuroSTOXX 50指数自11月中以来累计上扬13%,使部分投资者不愿在目前水平入市,更倾向于等待回调的机会,这与美林财富管理等多家机构给出的投资建议一致.

这反过来意味着,短期内任何回调都不可能持续很长时间,除非基本面恶化.

银行股表现最佳,上扬0.6%,投资者关注在市场上涨后价格仍相对便宜的类股.

根据汤森路透DataStream提供的数据,目前银行股的本益比为0.80倍,远低于1.26倍的10年均值.

英国富时100指数.FTSE上升0.16%,报6,294.41点;德国DAX指数.GDAXI回落0.32%,报7,833.00点;法国CAC-40指数.FCHI升0.07%,报3,780.89点.(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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