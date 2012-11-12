欧洲股市下跌 受美国财政问题及希腊债务忧虑打压

* FTSEurofirst 300指数下跌0.3%

* Euro STOXX 50指数将在2,440点触发止损卖盘

路透伦敦11月12日电---欧洲股市周一收低,连跌第四天,因围绕美国日益临近的财政危机及希腊得到下一笔援助的不确定性日益增加,打压投资人信心.

分析师称,如果欧元区绩优股Euro STOXX 50指数在未来几日无法反弹,且再跌多约1.5%至2,440点,将可能触动"止损"卖单,并导致进一步下跌.

该指数跌0.3%,至2,473.52点.泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.3%,报1,094.35点,因忧虑美国明年按计划将实施减支及增税的"财政悬崖",和希腊情势.

投资者一直希望欧元区财长周一在布鲁塞尔举行的会议上批准向希腊发放更多援助贷款,因希腊周末批准了严苛的2013年预算,但欧元区财长可能推迟批准向希腊放贷,因尚未就如何使希腊的债务恢复到可为继的水平达成一致.

在下跌的板块中,受任何宏观经济前景转弱影响的板块跌幅较大,其中,建筑和材料股.SXOP下跌1%,基础资源股.SXPP回落0.8%.

英国富时100指数.FTSE收跌0.04%,报5,767.27点;德国股市DAX指数.GDAXI小升0.07%,报7,168.76点,法国CAC-40指数.FCHI收跌0.35%,报3,411.65点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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