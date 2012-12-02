欧洲股市小幅收低 但连升六个月为八年最长月度升势

* FTSEurofirst 300指数收低0.2%,Euro STOXX 50指数下滑0.3%

* FTSEurofirst 300指数盘中触及16个月高位

* 指数成份股调整传闻殃及法国电信,令Richemont得益

* 波动性指数连续第二日触及五年低点

路透巴黎11月30日电---欧洲股市周五小幅收低,但本月录得强劲的月度升幅,因投资人押注欧债危机最坏的情况已经过去,且预期美国将在年底前达成预算协议.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收低0.2%,报1,119.36点,盘中触及2011年7月来的最高水准.

欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E跌0.3%,报2,575.25点,盘中触及两个半月高位.

两大指数在11月分别上涨2.2%和2.9%,连续第六个月收升,且创下八年来最长的连续月度升势.

"市场人气大大扭转,"Mandarine Gestion执行长Marc Renaud说,该公司管理14.5亿欧元(18.9亿美元)资产.

"我们现在看到资金流入股市,尽管规模仍然温和.波动性也下跌至金融危机开始迄今未见的水平.我们终於可以做我们的工作,可以拣选股票了."

全球最大的奢侈品制造商LVMH (LVMH.PA)上升1.3%,是表现最好的绩优股,此前高盛将其对LVMH的评级上调至"买入",预期中国需求将不断改善.

法国电信FTE.PA下跌1.2%,而奢侈品集团RichemontCFR.VX上扬1.7%,因臆测STOXX Europe 50指数.STOXX50即将进行调整指数成份股.

英国富时100指数.FTSE下跌0.06%,报5,866.82点;德国股市DAX指数.GDAXI收高0.06%,报7,405.50点,法国CAC-40指数.FCHI下跌0.33%,报3,557.28点.(完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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