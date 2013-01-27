欧洲股市收高 受德国经济增长希望提振

BIS总经理卡鲁阿纳称各国央行应准备让利率正常化
路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
* Euro STOXX 50指数升0.7%,触及18个月新高
* 强劲的Ifo景气指数带动德股表现出众
* 投资人乐观情绪料进一步推动欧股走强
路透伦敦1月25日 - 欧洲股市周五刷新数月高位,因德国经济数据强于预期,且多家银行将在下周偿还欧洲央行的约1,370亿欧元三年期贷款,规模大于预期,显示欧元区至少有部分金融体系正恢复稳健.
德股DAX指数.GDAXI领涨,创下五年高位,收高1.42%,报7,857.97点.德国经济智库Ifo周五公布的调查显示,德国1月IFO企业景气判断指数连升三个月,至逾一年半高位.
欧洲央行周五称,278家银行已决定趁最早的机会,在1月30日偿还贷款.总共有523家银行取得2011年12月注资操作的两批长期贷款.周一的路透调查预期银行将偿还约1,000亿欧元的第一轮长期再融资操作(LTRO)贷款.这令对欧元区经济复苏的信心进一步增强.
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E收高0.8%,至2,744.18点.盘中触及18个月新高2,748.13点.
1月迄今,该指数大涨4.1%,势将录得八个月连升,为1998年来最长升势,但较2007年触及的峰值仍低67%.
欧元区蓝筹股指数的隐含波动性指数跌至六个月低点,进一步显示投资人风险意愿增强.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.32%,报1,174.81点.
诺基亚NOK1V.HE延续周四跌势,因公司公布减低股息计划,以支撑其现金状况.
英国富时100指数.FTSE上升0.31%,报6,284.45点;法国CAC-40指数.FCHI上升0.69%,报3,778.16点.(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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