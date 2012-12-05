欧洲股市收涨 守住中国领导人讲话带动的涨幅

* FTSEurofirst 300指数上升0.3%

* 中国领导人讲话提振矿业股

路透伦敦12月5日电---欧洲股市周三上扬,受助于中国领导人发表有关成长前景的乐观讲话,但对美国预算磋商的不安和西班牙公债标售结果令人失望挫伤市场人气.

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.3%,报1,124.07点.早盘触及1,126.26点的高位,之前新任中共中央总书记习近平表示,将确保经济稳定增长.

矿业股上扬1.7%,为升幅最大的板块之一.矿业公司非常依赖中国需求.

不过,在最新一轮西班牙公债标售中,需求不振,且有新的迹象显示,美国财政悬崖磋商陷入政治僵局,市场收窄涨幅.

"并未达成协议.这将在市场中发酵,导致负面人气,并引发部分抛售,"Capital Spreads的市场分析部主管Angus Campbell在谈到财政悬崖僵局时表示.

股市升势受限,因欧洲服务业数据疲弱,没有迹象显示欧元区将很快走出衰退,且一调查读数显示英国服务业增速放缓.

英国富时100指数.FTSE收涨0.39%,报5,892.08点;德国股市DAX指数.GDAXI上扬0.26%,报7,454.55点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.28%,报3,590.50点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

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