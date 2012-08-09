欧股小幅上涨 逼近年内峰值

亚洲股市上涨 美元受3月升息预期激励
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透伦敦8月9日电---欧洲股市周四小涨,逼近年内峰值,令近期升势延长至第五日,因中国通胀数据令该国再推刺激举措的希望犹存.
数据显示,中国7月消费通胀年率回落至30个月低位,暗示中国央行在6月和7月降息後,仍有充足的空间放宽政策,以使经济实现2012年增长7.5%的目标.
泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.5%,报1,101.01点,距离3月16日触及的年内收盘峰值1,106.79点仅差0.5%,当时,欧洲央行向银行业系统注入1万亿欧元的资金.
Euro STOXX 50波动性指数.V2TX跌至三周低点,显示风险意愿稳步上升.
"市场已上涨了相当一段时间...题材没有变化,都是寄望於欧洲央行,美联储,中国央行-所有国家的央行推出刺激举措,"BNP Paribas Fortis Global Markets的研究部主管Philippe Gijsels表示.
"从现在起直至8月底,我不肯定股市每天都会上涨,但我认为市场基调更为强劲."
银行和商品类股等景气股领涨.渣打集团(STAN.L)继续从近期大跌中反弹,收高3.6%,美银美林将渣打集团投资评级由表现逊於大盘上调至中性.
英国富时100指数.FTSE小涨0.1%,报5,851.51点;德国股市DAX指数.GDAXI微跌0.02%,报6,964.99点,法国CAC-40指数.FCHI上扬0.54%,报3,456.71点.(完)
--编译 母红红;审校 李军
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透东京3月2日 - 亚洲股市周四上涨，因美国总统特朗普在国会的讲话不那么咄咄逼人，激励美国股市上涨；市场对美联储本月升息的预期升温亦提振美元。
路透首尔3月2日 - 韩国科技巨头三星电子周四表示，已成立一个新的办公室，负责提高全球产品质量。该公司正努力试图从盖乐世Note7智能手机失败带来的打击中恢复元气。
路透东京3月1日 - 据知情人士透露，东芝已经要求一家日本律师事务所助其估算若让旗下西屋申请破产的话，可能造成的潜在财务影响。