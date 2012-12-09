欧洲股市周五小幅收涨 受医疗保健股和诺基亚上涨推动

日央行考虑在宣布公债购买操作计划时加入具体日期--消息
路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。 日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。 每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
* FTSEurofirst 300指数上升0.1%,报1,132.69点
* FTSEurofirst 300指数触及18个月收盘高位
* Euro STOXX 50指数小跌0.1%,至2,601.37点
* 部分交易商将伺机卖出
路透伦敦12月7日电---欧洲股市周五小幅收涨,受大型医疗保健股和诺基亚NOK1V.HE涨势提振,不过,部分交易商表示,由於经济状况不确定,他们将伺机卖出.
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收涨0.1%,报1,132.69点,触及18个月收盘高位,且为去年5月31日以来最高收位.
欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数小跌0.1%,至2,601.37点.
诺基亚是FTSEurofirst指数中涨幅最大的成份股,劲扬5.3%,该公司本周与中国移动(0941.HK)签署智能手机销售协议,投资者因此受到鼓舞.不过,年内迄今,该股仍回落约20%.
McLaren Securities的董事总经理Terry Torrison表示,"该股开始上行.看似诺基亚已经触底."
诸如罗氏ROG.VX和赛诺菲(SASY.PA)等医疗保健股也上扬,对FTSEurofirst 300指数的提振最大.
罗氏攀升0.9%,赛诺菲上扬0.7%,交易商称,因摩根士丹利上调两只股票的评级.罗氏的评级从表现与同业一致上调至增持.
不过,部分分析师指出,一些欧洲主要股指未能收在重要技术位之上.
Berkeley Futures的助理董事Richard Griffiths称,Euro STOXX 50指数未能收在约2,610点之上,该指数之前从这一水平回落,这可能导致该指数在下周进一步小跌.
美国预算磋商没有进展也使欧洲股市从稍早触及的高位回落.
英国富时100指数.FTSE收涨0.22%,报5,914.40点;德国股市DAX指数.GDAXI下跌0.22%,报7,517.80点,法国CAC-40指数.FCHI收高0.11%,报3,605.61点.(完)
--编译 利棣儿;审校 母红
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路透东京2月22日 - 知情人士表示，日本央行考虑在公布其每月购债操作细节时加入具体日期。 日本央行根据大规模宽松计划，每周透过市场操作购买日本公债。 每月月底时，日本央行会宣布即将进行的购债操作细节，但目前为止，这些细节不包含操作日期。(完) (编译 李婷仪 审校 孙茉莉)
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