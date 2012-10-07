欧洲股市受美国就业数据提振收升 但谨慎情绪犹存

* FTSEurofirst 300指数升1%,Euro STOXX 50指数涨1.8%

* 美国数据提振矿业和汽车股

* 成交清淡,凸显市场的谨慎情绪

路透伦敦10月5日电---欧洲股市周五上升,受强劲的美国就业报告推动.该数据缓解了投资人对全球经济体质的忧虑,且为矿业股和工业类股短期上涨开启大门.

9月美国失业率意外降至近四年来最低,有消息称,由於欧洲地区出现衰退,越来越多的欧洲企业到海外寻求获利.

这扶助泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收升1%,报1,111.65点.欧元区绩优股指数Euro STOXX 50指数.STOXX50E上涨1.8%,至2,531.21点.

"美国就业数据好於预期,带动股市上涨.股市短期仍会上涨,可能再升几个百分点,"丹麦盛宝银行(Saxo Bank)股市策略师Peter Garnry表示.

他还表示,要使股市的长期前景发生改变,还需要一系列来自美国和全球其他地区的强劲经济数据.

市场成交相对清淡,凸显投资者对此轮涨势的不确信.EuroSTOXX 50指数的成交量为90均值的80%.今日的市场成交量为年内最低.

欧元区的危机,其中包括西班牙仍不愿求助以启动欧洲央行购债计划,以及即将来临的业绩期将十分疲弱的风险使投资者保持相对谨慎的态度.

凸显上述风险,全球第四大零售商Metro (MEOG.DE)急跌9%,为FTSEurofirst 300指数中跌幅最大的成份股,因该公司调降2012年获利预估,受累于欧元区情势.

这使零售股成为今日唯一收跌的类股.

汽车股.SXAP,银行股.SX7P和基本资源类股.SXRP升幅居前,因其对风险胃纳及全球经济体质的改变异常敏感.

英国富时100指数.FTSE上升0.74%,报5,871.02点;德国股市DAX指数.GDAXI收高1.27%,报7,397.87点,法国CAC-40指数.FCHI收升1.64%,报3,457.04点.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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