欧股收盘成为美股买入良机

2012年4月27日，一名交易员在纽约证券交易所工作。美国股票投资者近来对欧债危机的进展一直忧心忡忡，以至于有些时候，仅仅是欧洲大型股市收市，就足以激发美股的买盘。 REUTERS/Andrew Burton

路透纽约5月30日电---美国股票投资者近来对欧债危机的进展一直忧心忡忡,以至于有些时候,仅仅是欧洲大型股市收市,就足以激发美股的买盘.

标准普尔500指数.SPX5月迄今已下跌6%,其中多数跌幅可归咎於欧元区前景的恶化.

投资者的忧虑程度之深,已经令美股在5月的一些交易日中,每到1530GMT(欧洲股市收盘)就会呈现一波压力解除後的反弹.这可能仅仅是因为随着这些股市收盘,从当地传来坏消息的可能性降低了.

部分投资者于是借助欧股收盘後,美国股市即大幅缩减盘中跌幅的趋势来牟利.

"我会在(欧股)收盘前作多(美股),之後减仓并逢高卖出,"圣安东尼奥U.S. Global Investors的资深交易商Michael Matousek说:"这种策略屡试不爽,真是不可思议."

在5月8日,标普500指数早盘一度下挫1.6%,由於市场担心希腊将会放弃现有的国际救助方案,并可能脱离欧元区.但在欧洲股市收盘後,该指数迅速缩减跌幅,当日仅以下跌0.4%作收.

到了5月9日,最多达到1.5%的跌幅也在中午时缩减一半,令标普500指数终场收低0.7%

这一趋势有时甚至足以彻底抹去盘中跌幅.对希腊财政困境的担忧重燃,在5月23日打击股市表现,推动标普500指数最多下挫1.5%;但该指数中午时走势逆转,当日反而小幅收高0.2%,在第二天,该指数一度达到0.6%的跌幅也被扳回,以0.1%的涨幅作收.

希腊脱离欧元区并引发动荡的可能性,是投资者的最大隐忧.而欧盟大部分国家遭遇经济难题,特别是在西班牙和意大利这两个欧洲大型经济体,则益发加剧了市场人士的担忧心理.

西班牙脆弱的银行业已导致该国在过去一个月中,被评级机构Egan-Jones Ratings三次调降信用评级.有人担心,若希腊以某种方式脱离欧元区,其他国家也将步其後尘.

由於市场走势在很大程度上受到欧洲消息的左右,因此投资者认为,欧洲股市的收盘象征着当日消息面趋於平淡,并令交易商得以把注意力放在美国,而美国经济前景要更加乐观一些.

**矬子里拔将军**

波士顿Fiduciary Trust的投资总监Michael Mullaney说,美国股市是"矬子里拔将军,所以从欧洲股市撤出的资金流向美股并不奇怪."

这并不是说,美国股市最近表现很好.在过去一个月,标普500指数中仅有电信股板块录得涨幅.电信类股对欧洲的曝险较少,而表现最差的材料、金融和科技股的欧洲曝险则要大得多.

"美股的上升趋势体现出投资者的避险心态.他们把资金投向美国,是因为美股相对而言还比较安全."Evercore Partners交易主管Douglas DePietro说,并称美股部分涨幅源於海外资金流入.

**短线玩家大显身手**

在股市反弹的日子里,涨势遍及各类股,但与经济成长有关的景气循环类股升势尤为明显.

U.S. Global的Matousek说,他主要在金矿类股中进行此类操作,"该类股在欧股收盘後的表现会回到平均水平.一旦反弹开始,我就杀入."

就连期权交易商也想借助这一趋势大捞一笔.

Schaeffer's投资研究公司的资深技术分析师Ryan Detrick详细阐述了SPDR标普500上市交易基金(SPY.P)看涨期权的"强力买入"策略.

"基本上,你要在1515GMT左右开始买入,并只需要持有60到90分钟."他说.

一旦欧股收盘而美股走高,此类看涨期权的权利金就会上涨,此前买入的投资者就可将其卖出获利.

每个市场的开盘和收盘一直是每天波动最剧烈的两个时段,成交量会因为投资者建仓或者结清仓位而激增,而且这些操作还能放大市场波幅.

不过欧洲股市在1530GMT收盘时,美股成交量却没有出现类似的大增.Matousek说,他要关注一下届时交易活动是否增加.根据瑞士信贷,欧股收盘并未令预期美股将短暂上涨的投资者成交量相应激增.

"当更多的人开始利用这一趋势渔利时,该趋势将不复存在."Matousek说:"但就眼下来说,这其中仍有不少机会."(完)

--编译 徐文焰;审校 蔡美珍

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