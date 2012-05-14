欧元区风暴再起 政治风险步步逼近

资料图片显示，一名女士在雅典国会大厦前手举希腊国旗抗议政府紧缩措施。在全球经济复苏面临的不确定性逐步升高之际，三大政治风险也在步步逼近，一是希腊退出欧元区、二是美国2013年大幅增税减支、三是西方与伊朗在核问题上的摊牌。 REUTERS/Yiorgos Karahalis

* 随着全球经济增长放缓,政治风险凸显

* 奥朗德与默克尔会晤备受瞩目

* 欧盟经济增长协定不足以解决问题

* 高盛支招称,欧盟需进行更大胆的改革

* 亮点:若伊朗局势缓和,油价可能进一步下跌

* 美国财政困境仍对经济前景构成拖累

路透华盛顿5月13日电---在全球经济复苏面临的不确定性逐步升高之际,三大政治风险也在步步逼近,一是希腊退出欧元区、二是美国2013年大幅增税减支、三是西方与伊朗在核问题上的摊牌.

上周末,全球前景阴云笼罩.欧盟执委会调降西班牙和希腊经济增长预估;中国公布的零售销售、银行信贷和工业产出数据疲软;印度工业产出出现五个月来首次下滑.

美国经济增长放缓.该国庞大的服务业在减速,就业增长已经降温,尽管制造业还保持坚挺,但亚洲和欧洲状况疲弱,也让该行业容易受到失去出口市场的打击.

全球经济中的一个亮点是油价.若本周与伊朗举行的高层会晤能缓解核紧张局势,油价就可能下跌,从而提振经济增长.

布兰特原油价格自3月初以来跌了9%,国际金融协会(IIF)预计,若挤出伊朗政治风险溢价,油价还可能进一步回落14%-18%.

但是,美国政治风险得以缓解所需时间更长.解决美国预算争论,必须要等到11月总统和国会选举之後.如果增税和预算削减计划顺利进行,将使该国经济明年面临重陷衰退的风险.

欧洲的前景变得扑朔迷离.

"2012年的问题是,目前已在缓慢衰退的欧元区经济能否不再恶化,并艰难前行,"Jerome Levy Forecasting Center总裁David Levy称.

一周前70%的希腊选民摈弃了为获得欧盟/国际货币基金组织(IMF)纾困所需的大幅削减预算计划,之後希腊各政党领袖均未能成功组阁.

这令有关希腊或将违约、甚至可能退出欧元区的猜测重燃,对雷曼兄弟倒闭仍心有余悸的投资者感到了恐慌,他们无法确定自己是否能避免受损.

Levy称,欧洲未来数年恐难逃严重萎缩的命运,而这将拖累全球经济增长.

欧元区经济去年第四季萎缩0.3%,分析师预计周二的数据将显示,今年第一季国内生产总值(GDP)进一步下滑0.2%.

如果情况更为糟糕,法国当选总统奥朗德对欧洲应关注新增长策略的呼吁将更有影响力.

欧元区财长将在周一会议上讨论欧洲经济增长协定,以补充其严格的预算规定,即所谓的财政条约.

法国新领导人与德国总理默克尔间的关系更为关键.奥朗德周二宣誓就职後将访问柏林,之後赴华盛顿与奥巴马会晤.

**欧洲的问题**

奥朗德和默克尔的欧洲政治新组合似乎准备支持增长协议.但分析师警告称,柏林和巴黎下周发表有关基础设施投资的热情讲话,以及允许希腊、西班牙和葡萄牙等国实施灵活的削减预算赤字时间表,并不足够.

投资者对诸多化解欧债危机的举措半途而废感到厌倦,希望拿出更持久的解决方案.

高盛分析师Huw Pill说,欧洲需要的是一个在欧盟范围内大刀阔斧深入开展经济改革的计划.

"重要的是财政调整的步伐,以及制定其他领域的支持性政策:货币、结构和体制,"他向客户表示.

在欧洲经济衰退之际,短期内有必要敲定一个欧洲经济的增长纲要.但在欧元区失业率高达10.9%,50%的希腊和西班牙年轻人找不到工作的情况下,若欧盟领导人希望对此拿出一个长治久安的解决办法,他们必须彻底修改一系列的工作和商业规则,因这些商业规则更适合作为中世纪的行会公约,而不是现代国际竞争的经济.

这不是一个轻松的任务.欧盟在2000年采用里斯本策略以解决生产率低下和成本高昂的问题.但其促使欧洲在2010年成为全世界最具竞争力地区的努力,在本次金融危机冲击之前早已惨败.

高盛已开发一些模型来估算哪些类型的改革将带来最有效的回报,并使欧元区赢得经济整顿的持久效果.

高盛的结论是,若德国降低对出口的依赖,提高国内消费和通胀的水平,而南欧国家允许薪资水平持续下降,并将劳动力转向众多出口行业,欧洲的经济调整有望较为顺利地实现.

但要让德国赞成4%的通胀率,且西班牙在通货紧缩的同时将建筑工人转而从事贸易行业,是一个艰难的任务.

"如此大规模调整的政治和社会可行性存在疑问,在面临通胀的国家和经受失业煎熬的国家均是如此,"Pill说.

如果情势没有改观,来自欧洲的政治风险恐将导致未来数月、甚未来至几年的全球经济前景蒙上阴影.

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--编译 程琳/许娜/肖群英;审校 张荻

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