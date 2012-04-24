欧元走强 受美国楼市数据和荷兰公债标债结果提振

* 欧元上涨,但政治风险令前景愁云笼罩

* 荷兰公债标售吸引合理需求

* 美国楼市数据带来温和希望并令风险胃纳增强

路透纽约4月24日电---美元兑欧元周二下滑,此前数据暗示美国房价或在持稳,令投资者在美国以外资产中寻求更高收益.

预算之争令荷兰内阁辞职,随後一天的荷兰公债标售吸引强劲需求,也扶助提振欧元.

但买家未能令欧元走出去年大部分时间坚守的1.30-1.35美元宽幅区间.有些交易商表示,欧洲债务危机延宕或限制涨势.

纽约汇市尾盘,欧元兑美元报1.3183美元,升0.2%,盘中一度高见1.3218美元.

交易商称两组美国楼市报告催生房价持续跌势或正见底的希望.倍受关注的标准普尔/Case-Shiller房价指数10个月来首次上涨.

"如果我们确实见到楼市下行动能减退,这会有利於美国消费者支出,最终利好全球经济,"Western Union Business Solutions资深策略师Karl Schamotta说.

"这会令人们将资金转出收益较低的美元,进入回报较高的外国资产,"他说.

美国联邦储备委员会(美联储,FED)周三结束为期两天的政策会议後,料将重申计划在2014年底前保持美国指标利率在近零水平.

美元兑瑞郎同样跌0.2%至0.9111瑞郎,兑加元跌0.2%至0.9888加元.但美元兑日圆微升0.1%至81.29日圆.

澳元兑美元触及两周低点,此前公布的通胀数据疲软,增强澳洲央行或降息的预期.

**欧元涨势可能昙花一现**

尽管欧元上涨,但欧元仍陷於2012年迄今多数时间所处的交投区间内.

花旗集团汇市策略部全球主管Steven Englander说,数据表明欧元区居民在2011年底及2012年初卖出海外资产扶助提振欧元,在欧元区国家公债收益率企稳时对欧元区公债的海外买盘也扶助提振欧元.

类似的汇回资本资金流扶助日圆近年的强势,尽管日本经济疲弱.

但Englander说,指望这些趋势会持续支持欧元是有风险的,他说欧洲人持有的海外资产不及日本人的多.

Brown Brothers Harriman策略师Mark McCormick表示,荷兰内阁提出辞呈可能令欧盟在批准新财政联盟协议方面的努力复杂化.财政联盟协议旨在收紧各国的预算规例及避免各国背上沉重的债负.

"如果荷兰政府在减支方面无法取得一致,则很难维持债务更重国家削减支出的势头,"Schamotta说.

荷兰是欧元区廖廖可数仍保持AAA评级的经济体之一.评级机构穆迪称,目前将维持荷兰的评级,但表示荷兰内阁提出辞呈对评级有负面影响.

另外,不是所有人都相信美国楼市好转,暗示周二投资人风险意愿温和上升可能不会持久.

美国耶鲁大学经济学家及标准普尔/Case-Shiller房价指数联合创办人Robert Shiller表示,楼价要返回其危机前的水平可能还要很长一段时间.

"我担心在我们有生之年也看不到真正的重大好转,"Shiller接受Reuters Insider访问时说.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 1.3194 1.3154 +0.30 +1.92 1.2945

美元/日圆 81.35 81.17 +0.22 +5.73 76.94

欧元/日圆 107.33 106.75 +0.54 +7.80 99.56

美元/瑞郎 0.9107 0.9131 -0.26 -2.87 0.9376

英镑/美元 1.6139 1.6126 +0.08 +3.89 1.5535

美元/加元 0.9869 0.9908 -0.39 -3.18 1.0193

澳元/美元 1.0314 1.0314 +0.00 +0.87 1.0225

欧元/瑞郎 1.2015 1.2016 -0.01 -1.06 1.2144

欧元/英镑 0.8174 0.8155 +0.23 -1.86 0.8329

新西兰元/美元 0.8128 0.8127 +0.01 +4.42 0.7784

美元/挪威克朗 5.7250 5.7392 -0.25 -4.21 5.9766

欧元/挪威克朗 7.5560 7.5504 +0.07 -2.35 7.7379

美元/瑞典克朗 6.7344 6.7562 -0.32 -2.23 6.8878

欧元/瑞典克朗 8.8853 8.8858 -0.01 -0.32 8.9135

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附注:上日收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红

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