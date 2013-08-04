欧股升至两个月最高收位

供应过剩今年无损黄金魅力 可能突破1400美元--行业报告
路透伦敦3月30日 - 咨询机构Metals Focus在周四公布的报告中称，尽管供应充裕，但较低的利率今年可能带动对黄金的新投资，金价或将涨至每盎司1,400美元以上。
* FTSEurofirst 300指数升0.3%
* 法国安盛保险和安联保险业绩强劲，提振保险股
* Euro STOXX 50指数处于超买区域
路透伦敦8月2日 - 保险公司业绩强劲扶助带动欧洲股市周五攻下两个月最高收位，而美国公布的就业数据有好有坏，支撑了美国联邦储备委员会(FED/美联储)对缩减刺激措施可能更为谨慎的观点。
STOXX Europe 600保险股指数.SXIP大涨0.9%，欧洲第二大保险商法国安盛保险(AXAF.PA)公布的业绩优于预期，收高2.2%，同业安联(ALVG.DE)运营获利增长远高于预期，股价上扬0.8%。
泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高0.3%，报1,224.74点，这是5月30日来最高收位。
美国公布7月非农就业岗位增加16.2万，低于预期，但失业率下降。
该数据有好有坏造成股指波动，因投资人揣摩这对美联储缩减刺激措施的规模和时机意味着什么，最终股指回到数据公布前的水准。
周五企业业绩主导市况，意大利电信(TLIT.MI)下调今年核心盈利预估后，股价重挫4.2%。
欧元区绩优股Euro STOXX 50指数.STOXX50E自6月底以来大涨13%，技术图表显示，该指数触及“超买”区域。
不过技术分析师仍看好该指数，周五其收高0.1%，报2,811.00点。
英国股市富时100指数.FTSE收低0.51%，至6,647.87点。德国股市DAX指数.GDAXI收低0.05%，报8,406.94点。法国股市CAC 40指数.FCHI收高0.07%，报4,045.65点。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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