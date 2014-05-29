欧洲股市基本持平 葡萄牙股市跑赢

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周三基本持平，葡萄牙股市跑赢，受该国最大市值银行的正面消息提振。
多数其他欧洲国家股指持平或小幅下跌，受累于服饰品牌Hugo Boss (BOSSn.DE)和消费者集团Ahold AHLN.AS股价下滑，令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTUE3受压。但这些欧洲指数仍接近数年高位。
不过，葡萄牙PSI 20指数.PSI20上涨1.1%。葡萄牙第二大银行Millennium BCP (BCP.LS)股价劲升4%，之前该行公布，已偿还以或有可转换债形式获得的政府贷款。
Millennium此举须得到葡萄牙央行批准，市场认为，这是在欧洲央行资产质量评估(AQR)前，葡萄牙央行对Millennium bcp充满信心的体现。
FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,377.83点，周二触及逾六年最高水平。
荷兰超市连锁店Ahold AHLN.AS下滑3.3%，为最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股之一。该公司公布，其主要市场美国和荷兰市场的利润率下降。
Hugo Boss股价下挫2.5%，至103欧元。了解交易的消息人士表示，私募股权投资集团Permira以每股101.50欧元的价格与机构投资一道购买了Hugo Boss 5.6%的股权。
英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,851.22点，德股DAX指数.GDAXI小跌0.02%，报9,939.17点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.04%，报4,531.63点。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
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