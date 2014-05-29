欧洲股市基本持平 葡萄牙股市跑赢

路透伦敦5月28日 - 欧洲股市周三基本持平，葡萄牙股市跑赢，受该国最大市值银行的正面消息提振。

多数其他欧洲国家股指持平或小幅下跌，受累于服饰品牌Hugo Boss (BOSSn.DE)和消费者集团Ahold AHLN.AS股价下滑，令泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数.FTUE3受压。但这些欧洲指数仍接近数年高位。

不过，葡萄牙PSI 20指数.PSI20上涨1.1%。葡萄牙第二大银行Millennium BCP (BCP.LS)股价劲升4%，之前该行公布，已偿还以或有可转换债形式获得的政府贷款。

Millennium此举须得到葡萄牙央行批准，市场认为，这是在欧洲央行资产质量评估(AQR)前，葡萄牙央行对Millennium bcp充满信心的体现。

FTSEurofirst 300指数收低0.1%，报1,377.83点，周二触及逾六年最高水平。

荷兰超市连锁店Ahold AHLN.AS下滑3.3%，为最大跌幅的FTSEurofirst 300指数成份股之一。该公司公布，其主要市场美国和荷兰市场的利润率下降。

Hugo Boss股价下挫2.5%，至103欧元。了解交易的消息人士表示，私募股权投资集团Permira以每股101.50欧元的价格与机构投资一道购买了Hugo Boss 5.6%的股权。

英国富时100指数.FTSE收高0.09%，报6,851.22点，德股DAX指数.GDAXI小跌0.02%，报9,939.17点，法国CAC-40指数.FCHI收高0.04%，报4,531.63点。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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