欧元和股市重挫 因希腊可能发生债务违约

路透东京6月29日 - 周一欧元下跌近2%，亚洲股市重挫，因希腊看起来本周将发生债务违约，这迫使希腊实施资本管制以防止发生银行挤兑。

鉴于希腊可能被迫退出欧元区，欧元兑美元一度下跌多达1.9%至1.0955，创近一个月低位，最新为下跌1.4%报1.1007。

欧元兑日圆跌逾3%至133.80日圆，为五周低点。

美国股指期货一度下挫近2%，触及三个月低位，最新跌约1.6%。

日股日经指数.N225跌2.1%，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS跌0.8%，中国央行周末出台更多宽松政策未给市场带来多少帮助。

过去两周中国股市重挫逾20%，受季末流动性情况紧张和人行货币政策不确定性拖累。

由于希腊或出现违约、成为第一个离开欧元区的国家，欧洲未来的巨大不确定性让投资人吃惊，纷纷涌向避险资产。

美国10年期公债收益率下降0.16个百分点，至2.317%。

日圆兑美元走强，攀抵一个月高位122.10日圆。

“我们置身于未知的领域，而欧洲股票和所有市场都一样得经历一段困难时期来应对这种局面，”德意志银行常务董事Nick Lawson表示。

“市场在周末前并未做好准备，而流动性不足将加剧市场的波动。缺乏流动性已对主权债及企业债市场造成冲击，最近亦影响到股市。”

看来希腊周二铁定会无法偿还积欠IMF的贷款，因希腊意外决定举行公投后，欧洲盟国关上展延信贷的大门。

对希腊即将违约的疑虑冲击希腊银行业，引发周末爆发挤兑潮，迫使希腊总理齐普拉斯宣布银行停业及实施资本管制。

欧洲央行自3月开始在市场中购买主权债券以支撑经济，其行动有可能抵消意大利、西班牙和葡萄牙等国公债遇到的投机性卖盘。

然而，市场对于希腊违约后能否留在欧元区一事存疑，如果投资者对这一货币联盟的前途益发担心，那么上述这种感觉可能会发生改变。

一些投资者认为希腊企图放弃撙节计划，而且有可能通过货币贬值来恢复经济，这或许会引发其它欧元区国家民众对于欧元更加严重的怀疑。

金价上涨0.9%报每盎司1,185.50美元，受避险买盘驱动；布兰特原油期货跌1.2%报每桶62.52美元。(完)

(编译 杜明霞/许娜/龚芳/郑茵 审校 张荻/张若琪/许娜/于春红/张涛)

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