欧元持稳 欧盟领导人讨论希腊妥协协议

路透悉尼7月13日 - 欧元周一在盘初小跌后持稳；高评级债券仍受追捧，因希腊危机似乎还会再延烧一周，不过中国贸易数据改善助市场信心一臂之力。

市场波动温和，有消息称欧元区领导人周一稍早重新开会，就对希腊第三次纾困的妥协方案进行讨论。

日股日经指数.N225勉力反弹1.1%；MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS小升0.2%。

欧元兑美元盘初下滑0.5%至1.1090美元，之后迅速在1.1130企稳。欧元兑日圆也在跌至135.40日圆后抹去跌幅，报136.41。美元指数持平在95.974。

公债需求畅旺，提振美国10年期公债期货上涨8点，而标普E-MINI美国股指期货下跌0.3%。

有传言称，欧洲央行同意希腊推迟偿还7月20日到期的35亿欧元债务，这也提振了欧元。

欧元区领导人周日在紧急峰会上对接近破产的希腊表示，本周必须确定关键的改革以恢复外界对该国的信任，这样他们才会开启金融救助协商，让希腊留在欧元区内。

包括税收和养老金改革等六项全面举措必须在周三午夜之前确定，而在救助协商开始前，希腊议会须批准整个方案。

亚洲投资者也在紧张地关注着中国股市的走势，观察其能否在政府一系列救市举措提振下，守住上周稍晚的涨势。

沪深300指数.CSI300周一盘中涨0.3%，上周录得5.7%周线涨幅。

中国海关周一公布，6月人民币计价出口同比增长2.1%，进口同比下降6.7%。或表明全球需求可能好转。美元计价数据尚未对外公布。

另外，中国将于周三公布国内生产总值(GDP)数据。市场预期第二季经济成长将放缓至6.9%，进一步加大了政府达成其全年7%成长目标的难度。

周三的事件繁多还不止于此，美联储主席叶伦这一天也将在众议院金融服务委员会讲话。

叶伦上周发表讲话称，她仍然预计联储将在年内升息，但对就业市场仍然疲弱表达了强烈的担忧。

商品市场上，黄金未能吸引到很多避险买盘，现货金XAU=下跌逾1美元至每盎司1,161.80美元。

油价也承压，因伊朗与六大国的会谈接近达成核协议，这将令制裁解除，意味着更多原油将进入市场。

布兰特原油下滑0.99美元至每桶57.74美元，美国原油下滑0.89美元至每桶51.85美元。（完）

(编译 戴素萍/张荻/刘秀红/高琦 审校 李婷仪/艾茂林/李爽/许娜)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。