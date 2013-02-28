《路透峰会》退出欧盟将重挫英国影响力--官员

标题新闻：美驻联合国大使黑利称对叙导弹袭击有节制并“完全有理由”，已做好进一步行动准备
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦2月27日 - 英国政府亲欧洲的保守党大臣克拉克（Ken Clarke）称，英国若退出欧盟将会铸成历史性错误，届时英国的影响力将遭受另一场苏伊士危机的打击。
英国首相卡梅伦已承诺将从欧盟收回权力，并将于2017年底之前举行全民公投，把是否留在欧盟的决定权交予选民。这令外界担忧英国可能退出欧盟。英国于1973年加入该集团。
作为亲欧洲的领衔人物，克拉克称退出欧盟会让英国成为21世纪历史的旁观者，不仅会削弱英国与美国的同盟关系，还会令英国无法参与欧洲事务的高级会议。
“这会成为一个巨大的历史性错误，”克拉克接受采访时说。该采访属于路透欧元区峰会的一部分。
“我们在世界上的政治影响力会立即减弱：欧盟是我们发挥影响力的平台，”克拉克说。克拉克在1993-1997年间曾担任英国财政大臣。
克拉克称，若为重获19世纪那种主权的幻想而退出欧盟，将成为堪比1956年苏伊士危机或2003年入侵伊拉克的重大事件。1956年，英国军队迫于美国的压力从埃及撤军。(完)
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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