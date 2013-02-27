欧洲金融: 购债计划是可以启动的--ECB执委科尔

国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
"倘若公债收益率(殖利率)因政治事件而上升,欧洲央行所能做的并不多,无论如何这与货币政策无关,"科尔称,"我们所看重的是,如何将货币政策信号传递到实体经济领域.我将把精力更多地放在比如对企业和家庭的放贷上."
他补充道,欧洲央行正在审视其抵押品框架,以便中小型企业能更容易地获得廉价资金.
对于法国,科尔与ECB委员魏德曼和亚斯穆森一起施压该国政府将今年赤字与国内生产总值(GDP)之比降至尽可能接近3%.
"我们希望在2013年看到(他们)采取行动,因为我们认为这是信誉问题,"他称,"我们需要看到支出,而非税收方面的调整行动,并且应在今年采取这些行动."(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透吉隆坡4月7日 - 马来西亚棕榈油期货周五收低，创下一周来最大跌幅，追随豆油期货走势；豆油因全球大豆供应充足忧虑而下跌。