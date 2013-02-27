欧洲金融: 购债计划是可以启动的--ECB执委科尔

"倘若公债收益率(殖利率)因政治事件而上升,欧洲央行所能做的并不多,无论如何这与货币政策无关,"科尔称,"我们所看重的是,如何将货币政策信号传递到实体经济领域.我将把精力更多地放在比如对企业和家庭的放贷上."