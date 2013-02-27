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货币新闻 | 2013年 2月 27日 星期三 16:47 BJT

欧洲金融: 购债计划是可以启动的--ECB执委科尔

"倘若公债收益率(殖利率)因政治事件而上升,欧洲央行所能做的并不多,无论如何这与货币政策无关,"科尔称,"我们所看重的是,如何将货币政策信号传递到实体经济领域.我将把精力更多地放在比如对企业和家庭的放贷上."

他补充道,欧洲央行正在审视其抵押品框架,以便中小型企业能更容易地获得廉价资金.

对于法国,科尔与ECB委员魏德曼和亚斯穆森一起施压该国政府将今年赤字与国内生产总值(GDP)之比降至尽可能接近3%.

"我们希望在2013年看到(他们)采取行动,因为我们认为这是信誉问题,"他称,"我们需要看到支出,而非税收方面的调整行动,并且应在今年采取这些行动."(完) (编译 许娜; 审校 隋芬)
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